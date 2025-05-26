Козловский заявил, что старший сын Кондратюка, Сергей, служит. Об этом он сказал в интервью Маричке Падалко, пишет Show 24.

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Виталий Козловский признался, что не так давно обвинял Игоря Кондратюка в том, что если бы сыновья продюсера служили, то он бы по-другому вел себя во время войны, в том числе и в отношении певца.

Однако из проверенных источников Козловский узнал, что старший сын Кондратюка, Сергей, сейчас проходит службу. Певец говорит, что он добровольно присоединился к армии. Артист попросил прощения у бывшего продюсера за свои высказывания, ведь признался, что не знал, что парень служит.

Я знаю, что такое родительское сердце и как ты переживаешь за своего ребенка. Поэтому я желаю, чтобы сын ваш, Игорю, вернулся живым, целым, здоровым и счастливым. Чтобы он еще прожил долгую и счастливую жизнь. Я вообще хочу, чтобы все дети, все сыновья и дочери нашей страны вернулись, и чтобы мы еще почувствовали, что такое счастливая, беззаботная жизнь под мирным небом,

– сказал Виталий Козловский.

Напомним! В 2022 году Игорь Кондратюк рассказывал, что его сыновья, Сергей и Даниил, – в четвертой волне мобилизации. Продюсер признавался, что у обоих ребят проблемы со здоровьем.

Интервью с Виталием Козловским: смотрите видео онлайн

Ранее мы сообщали, что Виталий Козловский рассказал, где служит и чем занимается.