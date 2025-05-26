Эти подробности Виталий рассказал в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

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Артист с весны прошлого года проходит службу в составе 22-й отдельной механизированной бригады, где занимается патронатной деятельностью, помогает семьям погибших и пропавших без вести воинов, а также организует сборы на нужды своего подразделения.

На службе я просил у людей помощи и поддержки, а сегодня я эту помощь и поддержку оказываю в полном объеме. Я очень рад, что сегодня имею возможность заниматься своим делом и, не унижаясь, зарабатывать средства на армию и закрывать любые потребности. Я себя всегда обесценивал в своей профессии. Поэтому я очень благодарен всем командирам и всем обстоятельствам, которые сегодня привели меня к тому, что я могу наконец заниматься своим делом, которое помогает в это время иметь какую-то внутреннюю сатисфакцию моей души и моих потребностей,
– рассказал певец.

Интервью с Виталием Козловским: смотрите видео онлайн

Что известно о службе Виталия Козловского в ВСУ

  • В июне 2023 года певец получил повестку и начал службу в составе бригады Национальной гвардии "Рубеж", которая выполняла боевые задачи на Донбассе.

  • Осенью его перевели в подразделение в Киеве, а затем – в Национальный президентский оркестр. Певец не скрывает, что опыт службы в оркестре оказался для него неприятным.

Это было самое нелепое время в моей жизни. Это была самая страшная дедовщина, которую я в жизни переживал. Всюду в армии ко мне было уважение. Только в президентском оркестре это было что-то невероятное,
– рассказал Козловский.

  • После этого его перевели в боевое подразделение – 22-й механизированной бригады. Сейчас он откомандирован руководством и имеет возможность заниматься музыкой, но при этом поддерживать армию.