Эти подробности Виталий рассказал в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.
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Интервью с Виталием Козловским: смотрите видео онлайн
Что известно о службе Виталия Козловского в ВСУ
В июне 2023 года певец получил повестку и начал службу в составе бригады Национальной гвардии "Рубеж", которая выполняла боевые задачи на Донбассе.
Осенью его перевели в подразделение в Киеве, а затем – в Национальный президентский оркестр. Певец не скрывает, что опыт службы в оркестре оказался для него неприятным.
Это было самое нелепое время в моей жизни. Это была самая страшная дедовщина, которую я в жизни переживал. Всюду в армии ко мне было уважение. Только в президентском оркестре это было что-то невероятное,
– рассказал Козловский.
- После этого его перевели в боевое подразделение – 22-й механизированной бригады. Сейчас он откомандирован руководством и имеет возможность заниматься музыкой, но при этом поддерживать армию.