Эти подробности Виталий рассказал в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

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Артист с весны прошлого года проходит службу в составе 22-й отдельной механизированной бригады, где занимается патронатной деятельностью, помогает семьям погибших и пропавших без вести воинов, а также организует сборы на нужды своего подразделения.

На службе я просил у людей помощи и поддержки, а сегодня я эту помощь и поддержку оказываю в полном объеме. Я очень рад, что сегодня имею возможность заниматься своим делом и, не унижаясь, зарабатывать средства на армию и закрывать любые потребности. Я себя всегда обесценивал в своей профессии. Поэтому я очень благодарен всем командирам и всем обстоятельствам, которые сегодня привели меня к тому, что я могу наконец заниматься своим делом, которое помогает в это время иметь какую-то внутреннюю сатисфакцию моей души и моих потребностей,

– рассказал певец.