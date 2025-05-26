Ці подробиці Віталій розказав у новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.
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Інтерв'ю з Віталієм Козловським: дивіться відео онлайн
Що відомо про службу Віталія Козловського в ЗСУ
У червні 2023 року співак отримав повістку та розпочав службу у складі бригади Національної гвардії "Рубіж", яка виконувала бойові завдання на Донбасі.
Восени його перевели до підрозділу в Києві, а згодом – до Національного президентського оркестру. Співак не приховує, що досвід служби в оркестрі виявився для нього неприємним.
Це був найбезглуздіший час у моєму житті. Це була найстрашніша дідівщина, яку я в житті переживав. Усюди в армії до мене була повага. Тільки в президентському оркестрі це було щось неймовірне,
– розповів Козловський.
- Після цього його перевели до бойового підрозділу – 22-ї механізованої бригади. Зараз він відкомандирований керівництвом і має можливість займатися музикою і при цьому підтримувати армію.