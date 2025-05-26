Це був батьківський будинок. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

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В новому інтерв'ю артист зазначив, що поява власної сім'ї стала для нього поштовхом до закриття багатомільйонного боргу. Віталій зізнався, що довго вагався, але прийняв рішення продати квартиру покійного батька, щоб жити спокійно. Мати співака, яка вже близько 20 років живе в Італії, підтримала сина.

Мама сказала, що "я тобі довіряю, дуже люблю й дуже хочу, щоб ти й твоя сім'я нарешті зажили, досить виживати". І я пішов в цей час на такий ризик, продавши найцінніше, що в мене було. І питання було закрите,

– розповів Козловський.

Він зазначив, що борг складався з двох частин: виплат за рішенням судів і викупу прав на старі пісні. Суми він не розкриває, але наголошує – для нього це не про гроші, а про свободу і прощення.

Інтерв'ю з Віталієм Козловським: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, конфлікт між артистом та Ігорем Кондратюком тривав із 2012 року, коли Козловський вийшов із продюсерського контракту. Це призвело до втрати прав на виконання старих хітів і серії судів через порушення авторських прав. Врешті, 6 травня 2025 року стало відомо про повне завершення справи: борги сплачені, а каталог пісень офіційно повернуто співакові.