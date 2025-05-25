Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку музиканта. Вакарчук та Жадан виконали пісню "Ріка".

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Пісня "Ріка" увійшла в шостий студійний альбом гурту "Жадан і Собаки", який називається "Радіопромінь" та вийшов у 2023 році. Туди увійшли 13 треків, зокрема "Автозак", "Кокаїн", "Серце", "П'ята авеню", "Метро", "Буратіно".

Святослав Вакарчук поділився фотографіями та відео, де разом з Сергієм Жаданом співає "Ріку" на сцені Палацу спорту. Чути, як глядачі у залі підтримують музикантів, вони також увімкнули ліхтарики на телефонах.

Є друзі. А є брати по духу. Коли це збігається – perfect match. Дякую Сергію Жадану за поезію і дружбу, а гурту "Жадан і Собаки" – за енергію. Неймовірне задоволення від учорашнього виступу,

– написав Вакарчук.

Реакція мережі

"Крутий дует!"

Спільне виконання "Ріки" – це вогонь".

"Дякую, що заспівали цю чудову пісню разом! Це справжній чарівний музичний сюрприз".

"Це було неймовірно!"

"Воу, круто".

"Легенди".

"Очманіти. Треба спільний трек їм робити коли-небудь".

"Ого, дві легенди на одній сцені! Як Палац спорту це витримав?"

Зауважимо, що вже скоро гурт "Океан Ельзи" дасть три концерти у Львові. Перший виступ відбудеться 27 червня, другий – 28 червня, третій – 29 червня. Залишились квитки на останній концерт колективу.