Show 24 розповість про останні прем'єри від українських музикантів, які варто почути. Від Тіни Кароль до Артема Пивоварова – дізнавайтеся про всі новинки далі.

До слова Катерина Павленко розсекретила, чому її виключили зі складу нацжурі Євробачення-2025

Максим Бородін та Parfeniuk

Артисти представили спільний трек про реалістичні чоловічі почуття, де не тільки сила й мужність, але й біль та переживання. Пісня торкається теми розриву стосунків, які вже мали давно залишитися в минулому, але не йдуть з голови.

Максим Бородін та Parfeniuk – "Боляче": дивіться відео онлайн

Женя Галич

Фронтмен гурту O.Torvald почав новий етап у творчості й заснував сольний проєкт, де буде інше звучання, нові теми й інший рівень відвертості. Дебютний трек вийшов 14 травня. Він розповідає про внутрішню трансформацію і діалог з самим собою.

Женя Галич – "Ліфт": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров та SadSvit

Молоді артисти презентували композицію, створену в межах проєкту "ВІРШІНШІ". Основою нової пісні стала поезія Василя Стуса. Це нагадування про потребу проявляти стійкість, вірити у свої сили та гідно витримувати всі випробування на життєвому шляху.

Артем Пивоваров та SadSvit – "Терпи": дивіться відео онлайн

YAGODY

Львівський етногурт представив кліп на пісню, що увійшла до лонглиста Нацвідбору на Євробачення. Тут поєднався етнічний вокал, сучасна візуальна мова та глибокий символізм.

YAGODY – "БрамаЯ": дивіться відео онлайн

Павло Табаков

На емоційну романтичну прем'єру співака надихнув спогад про давнє курортне кохання, що залишилась у пам'яті. У пісні Павло розкрив свою душу, адже не соромиться своїх емоцій.

Павло Табаков – "Пливе весна": слухайте онлайн

Latexfauna

Гурт випустив максісингл з двома треками – NICH і BUREVIY. Замість звичного стилю тут звучить акустика, фольк і кантрі, які сповнені українських символів і образів та об’єднані музичними інструментами. Треки сповнені українськими й місцями африканськими мотивами, а ще – трохи Lana Del Rey.

Latexfauna – NICH: дивіться відео онлайн

NICOLE

Хіт гурту "Время и Стекло" "Ім'я 505" нарешті зазвучав українською мовою. Це сучасне переосмислення, над якими працювали відомі продюсери. Рімейк звучить як запальний гімн радості, гедонізму та дитячої щирості. Це трек, у якому зливаються безтурботність покоління TikTok і ностальгія за улюбленими хітами 2010-х.

NICOLE – "Ім'я 505": дивіться відео онлайн

STASYA

Співачка презентувала пісню, що має нагадати кожному - ти не один. Композиція розповідає про силу бути собою, про віру, що все мине, і про те, як важливо не втратити себе.

STASYA – "Нас двоє": дивіться відео

Тоня Матвієнко

Співачка представила нову версію пісні "Така як є", яка отримала свіже електронне звучання завдяки реміксу від українського саундпродюсера з Одеси ZAEC. Оригінальний трек порушує тему справжності у світі соціальних мереж і медіа. Ремікс зберігає її посилання, але додає електронного звучання.

Тоня Матвієнко – "Така як є": слухайте онлайн

PATSYKI Z FRANEKA

Гурт до Дня Києва випустив трек-присвяту столиці України. Це музичне зізнання у любові до міста, яке стало для музикантів викликом, джерелом натхнення та домом. Колектив розповідає про життя у столиці в умовах війни, внутрішні трансформації та силу, яку дає місто.

PATSYKI Z FRANEKA – "Київ": дивіться відео онлайн

Нікіта Кісельов та iSKra

Співаки у спільній композиції передали інтимний діалог двох закоханих про бажання бути прийнятими та зрозумілими, навіть у період кризи. Ця чуттєва історія про повне віддання почуттям відгукнеться багатьом.

Нікіта Кісельов та iSKra – "Кайся": дивіться відео онлайн

TRINY T

Новий сингл, у якому авторка змінює настрій та стиль, описує внутрішній стан через різні метафоричні порівняння. Коли нічне місто – немов сцена, а дощ – не просто вода, а думки, що крапають у серці.

TRINY T – "Краплинка": слухайте онлайн

Тіна Кароль

Тіна Кароль презентувала нову іронічну і гротескну пісню "Балкони". Кліп знімали на території комплексу Ascania-Flora, що є одним із найбільших виробників троянд в Україні. Підрізана троянда символізує, що кожна невдала закоханість обрізає надії й віру в щире кохання.

Тіна Кароль – "Балкони": дивіться відео онлайн

Паліндром

Репер презентував довгоочікуваний альбом, що складається з 12 треків. 7 з них слухачі почують вперше. "На дорогах" - це пісня на вірш загиблого Максима Кривцова.

Паліндром – "Машина для трансляції снів": слухайте онлайн

GRISANA

Співачка починає нову еру у своїй творчості з треком, де грає з образами стихій і стародавніх богів. У пісні йдеться про жіночу силу, тут є вставки латиною, які додають особливого настрою.

GRISANA – Femina Magna: дивіться відео онлайн

Vøvk та Йоганнес Перссон

Після більш ніж дворічної паузи український рок-гурт презентує перший сингл з майбутнього альбому. У записі композиції взяв участь вокаліст шведського колективу Cult of Luna Йоганнес Перссон, який вперше заспівав українською.

Vøvk та Йоганнес Перссон – Promin: слухайте онлайн