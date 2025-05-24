Show 24 расскажет о последних премьерах от украинских музыкантов, которые стоит услышать. От Тины Кароль до Артема Пивоварова – узнавайте обо всех новинках дальше.
К слову Екатерина Павленко рассекретила, почему ее исключили из состава нацжури Евровидения-2025
Максим Бородин и Parfeniuk
Артисты представили совместный трек о реалистичных мужских чувствах, где не только сила и мужество, но и боль и переживания. Песня затрагивает тему разрыва отношений, которые уже должны были давно остаться в прошлом, но не уходят из головы.
Максим Бородин и Parfeniuk – "Боляче": смотрите видео онлайн
Женя Галич
Фронтмен группы O.Torvald начал новый этап в творчестве и основал сольный проект, где будет другое звучание, новые темы и другой уровень откровенности. Дебютный трек вышел 14 мая. Он рассказывает о внутренней трансформации и диалоге с самим собой.
Женя Галич – "Ліфт": смотрите видео онлайн
Артем Пивоваров и SadSvit
Молодые артисты презентовали композицию, созданную в рамках проекта "ВІРШІНШІ". Основой новой песни стала поэзия Василия Стуса. Это напоминание о необходимости проявлять стойкость, верить в свои силы и достойно выдерживать все испытания на жизненном пути.
Артем Пивоваров и SadSvit – "Терпи": смотрите видео онлайн
YAGODY
Львовская этногруппа представила клип на песню, вошедшую в лонглист Нацотбора на Евровидение. Здесь соединился этнический вокал, современный визуальный язык и глубокий символизм.
YAGODY – "БрамаЯ": смотрите видео онлайн
Павел Табаков
На эмоциональную романтическую премьеру певца вдохновило воспоминание о давней курортной любви, оставшейся в памяти. В песне Павел раскрыл свою душу, ведь не стесняется своих эмоций.
Павел Табаков – "Пливе весна": слушайте онлайн
Latexfauna
Группа выпустила максисингл с двумя треками – NICH и BUREVIY. Вместо привычного стиля здесь звучит акустика, фольк и кантри, которые полны украинских символов и образов и объединены музыкальными инструментами. Треки полны украинскими и местами африканскими мотивами, а еще – немного Lana Del Rey.
Latexfauna – NICH: смотрите видео онлайн
NICOLE
Хит группы "Время и Стекло" "Имя 505" наконец зазвучал на украинском языке. Это современное переосмысление, над которым работали известные продюсеры. Римейк звучит как зажигательный гимн радости, гедонизма и детской искренности. Это трек, в котором сливаются беззаботность поколения TikTok и ностальгия по любимым хитам 2010-х.
NICOLE – "Ім'я 505": смотрите видео онлайн
STASYA
Певица представила песню, что должна напомнить каждому - ты не один. Композиция рассказывает о силе быть собой, о вере, что все пройдет, и о том, как важно не потерять себя.
STASYA – "Нас двоє": смотрите видео
Тоня Матвиенко
Певица представила новую версию песни "Така як є", которая получила свежее электронное звучание благодаря ремиксу от украинского саундпродюсера из Одессы ZAEC. Оригинальный трек поднимает тему подлинности в мире социальных сетей и медиа. Ремикс сохраняет ее ссылку, но добавляет электронного звучания.
Тоня Матвиенко – "Така як есть": слушайте онлайн
PATSYKI Z FRANEKA
Группа ко Дню Киева выпустила трек-посвящение столице Украины. Это музыкальное признание в любви к городу, который стал для музыкантов вызовом, источником вдохновения и домом. Коллектив рассказывает о жизни в столице в условиях войны, внутренние трансформации и силу, которую дает город.
PATSYKI Z FRANEKA – "Київ": смотрите видео онлайн
Никита Киселев и iSKra
Певцы в совместной композиции передали интимный диалог двух влюбленных о желании быть принятыми и понятыми, даже в период кризиса. Эта чувственная история о полной отдаче чувствам откликнется многим.
Никита Киселев и iSKra – "Кайся": смотрите видео онлайн
TRINY T
Новый сингл, в котором автор меняет настроение и стиль, описывает внутреннее состояние через различные метафорические сравнения. Когда ночной город – словно сцена, а дождь – не просто вода, а мысли, что капают в сердце.
TRINY T – "Краплинка": слушайте онлайн
Тина Кароль
Тина Кароль презентовала новую ироничную и гротескную песню "Балконы". Клип снимали на территории комплекса Ascania-Flora, что является одним из крупнейших производителей роз в Украине. Подрезанная роза символизирует, что каждая неудачная влюбленность обрезает надежды и веру в искреннюю любовь.
Тина Кароль – "Балкони": смотрите видео онлайн
Палиндром
Рэпер представил долгожданный альбом, состоящий из 12 треков. 7 из них слушатели услышат впервые. "На дорогах" - это песня на стихи погибшего Максима Кривцова.
Палиндром – "Машина для трансляции снов": слушайте онлайн
GRISANA
Певица начинает новую эру в своем творчестве с треком, где играет с образами стихий и древних богов. В песне говорится о женской силе, здесь есть вставки на латыни, которые добавляют особого настроения.
GRISANA – Femina Magna: смотрите видео онлайн
Vøvk и Йоханнес Перссон
После более чем двухлетней паузы украинская рок-группа презентует первый сингл из будущего альбома. В записи композиции принял участие вокалист шведского коллектива Cult of Luna Йоханнес Перссон, который впервые спел на украинском.
Vøvk и Йоханнес Перссон – Promin: слушайте онлайн