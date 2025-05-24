Show 24 расскажет о последних премьерах от украинских музыкантов, которые стоит услышать. От Тины Кароль до Артема Пивоварова – узнавайте обо всех новинках дальше.

К слову Екатерина Павленко рассекретила, почему ее исключили из состава нацжури Евровидения-2025

Максим Бородин и Parfeniuk

Артисты представили совместный трек о реалистичных мужских чувствах, где не только сила и мужество, но и боль и переживания. Песня затрагивает тему разрыва отношений, которые уже должны были давно остаться в прошлом, но не уходят из головы.

Максим Бородин и Parfeniuk – "Боляче": смотрите видео онлайн

Женя Галич

Фронтмен группы O.Torvald начал новый этап в творчестве и основал сольный проект, где будет другое звучание, новые темы и другой уровень откровенности. Дебютный трек вышел 14 мая. Он рассказывает о внутренней трансформации и диалоге с самим собой.

Женя Галич – "Ліфт": смотрите видео онлайн

Артем Пивоваров и SadSvit

Молодые артисты презентовали композицию, созданную в рамках проекта "ВІРШІНШІ". Основой новой песни стала поэзия Василия Стуса. Это напоминание о необходимости проявлять стойкость, верить в свои силы и достойно выдерживать все испытания на жизненном пути.

Артем Пивоваров и SadSvit – "Терпи": смотрите видео онлайн

YAGODY

Львовская этногруппа представила клип на песню, вошедшую в лонглист Нацотбора на Евровидение. Здесь соединился этнический вокал, современный визуальный язык и глубокий символизм.

YAGODY – "БрамаЯ": смотрите видео онлайн

Павел Табаков

На эмоциональную романтическую премьеру певца вдохновило воспоминание о давней курортной любви, оставшейся в памяти. В песне Павел раскрыл свою душу, ведь не стесняется своих эмоций.

Павел Табаков – "Пливе весна": слушайте онлайн

Latexfauna

Группа выпустила максисингл с двумя треками – NICH и BUREVIY. Вместо привычного стиля здесь звучит акустика, фольк и кантри, которые полны украинских символов и образов и объединены музыкальными инструментами. Треки полны украинскими и местами африканскими мотивами, а еще – немного Lana Del Rey.

Latexfauna – NICH: смотрите видео онлайн

NICOLE

Хит группы "Время и Стекло" "Имя 505" наконец зазвучал на украинском языке. Это современное переосмысление, над которым работали известные продюсеры. Римейк звучит как зажигательный гимн радости, гедонизма и детской искренности. Это трек, в котором сливаются беззаботность поколения TikTok и ностальгия по любимым хитам 2010-х.

NICOLE – "Ім'я 505": смотрите видео онлайн

STASYA

Певица представила песню, что должна напомнить каждому - ты не один. Композиция рассказывает о силе быть собой, о вере, что все пройдет, и о том, как важно не потерять себя.

STASYA – "Нас двоє": смотрите видео

Тоня Матвиенко

Певица представила новую версию песни "Така як є", которая получила свежее электронное звучание благодаря ремиксу от украинского саундпродюсера из Одессы ZAEC. Оригинальный трек поднимает тему подлинности в мире социальных сетей и медиа. Ремикс сохраняет ее ссылку, но добавляет электронного звучания.

Тоня Матвиенко – "Така як есть": слушайте онлайн

PATSYKI Z FRANEKA

Группа ко Дню Киева выпустила трек-посвящение столице Украины. Это музыкальное признание в любви к городу, который стал для музыкантов вызовом, источником вдохновения и домом. Коллектив рассказывает о жизни в столице в условиях войны, внутренние трансформации и силу, которую дает город.

PATSYKI Z FRANEKA – "Київ": смотрите видео онлайн

Никита Киселев и iSKra

Певцы в совместной композиции передали интимный диалог двух влюбленных о желании быть принятыми и понятыми, даже в период кризиса. Эта чувственная история о полной отдаче чувствам откликнется многим.

Никита Киселев и iSKra – "Кайся": смотрите видео онлайн

TRINY T

Новый сингл, в котором автор меняет настроение и стиль, описывает внутреннее состояние через различные метафорические сравнения. Когда ночной город – словно сцена, а дождь – не просто вода, а мысли, что капают в сердце.

TRINY T – "Краплинка": слушайте онлайн

Тина Кароль

Тина Кароль презентовала новую ироничную и гротескную песню "Балконы". Клип снимали на территории комплекса Ascania-Flora, что является одним из крупнейших производителей роз в Украине. Подрезанная роза символизирует, что каждая неудачная влюбленность обрезает надежды и веру в искреннюю любовь.

Тина Кароль – "Балкони": смотрите видео онлайн

Палиндром

Рэпер представил долгожданный альбом, состоящий из 12 треков. 7 из них слушатели услышат впервые. "На дорогах" - это песня на стихи погибшего Максима Кривцова.

Палиндром – "Машина для трансляции снов": слушайте онлайн

GRISANA

Певица начинает новую эру в своем творчестве с треком, где играет с образами стихий и древних богов. В песне говорится о женской силе, здесь есть вставки на латыни, которые добавляют особого настроения.

GRISANA – Femina Magna: смотрите видео онлайн

Vøvk и Йоханнес Перссон

После более чем двухлетней паузы украинская рок-группа презентует первый сингл из будущего альбома. В записи композиции принял участие вокалист шведского коллектива Cult of Luna Йоханнес Перссон, который впервые спел на украинском.

Vøvk и Йоханнес Перссон – Promin: слушайте онлайн