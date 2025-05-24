Вона пояснила цей інцидент в новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Суспільне. Черкаси".

Не пропустіть Шахед літав поруч, – під час концерту у Києві Ziferblat потрапив під атаку ворожих дронів

Як виявилось, Катерина Павленко порушила правила конкурсу, встановлені Європейською мовною спілкою. Про це спершу заявили в ЄМС, а згодом співачка підтвердила.

Я просто забула про пункт, що не маю права публічно підтримувати музикантів. Але чомусь я вважала, що публічно підтримувати – це прямо виходити в сторіс і казати: "Голосуйте за Ziferblat". Я просто запостила статтю, де литовський гурт написав, що їхня улюблена пісня наша. Мені захотілося поділитися. Це була українська якась новина. Я запостила скрин в сторіс, що цей гурт вподобав нашу пісню, так би мовити. І це сприйняли як фаворитизм, як підтримка учасника, тому попросили мене замінити на іншого,

– пояснила Павленко.

Замість неї до складу журі долучили Нателу Чхартішвілі-Зацаринну. Також у нацжурі були MELOVIN, Дмитро Шуров (Pianoбой), Tayanna та Олена Шоптенко.

Нагадаємо, за результатами голосування національно журі, найвищу оцінку – 12 балів – Україна віддала Німеччині, 10 балів дісталося Великій Британії, а третє місце посіла Італія з 8 балами. До фаворитів нацжурі також ввійшли й інші країни:

Швейцарія – 7 балів

Латвія – 6 балів

Естонія – 5 балів

Португалія – 4 бали

Люксембург – 3 бали

Ізраїль – 2 бали

Австрія – 1 бал

Найбільше обговорення в мережі викликав вибір Естонії, якій дали 5 балів. Річ у тім, що країну представляв скандальний артист Томмі Кеш, відомий своєю співпрацею з російськими виконавцями.