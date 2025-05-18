Кому наша країна віддала 12 балів, а хто отримав від нас найнижчий результат – розповідаємо далі на Show24.

Важливо Яка країна переможе цьогоріч: текстова трансляція гранд-фіналу Євробачення-2025

Бали від України на Євробаченні-2025: за кого голосувало нацжурі

З Києва у прямий ефір включалася представниця України на Євробаченні-2024 – Jerry Heil. Саме вона оголосила, кому професійне журі віддало найвищий бал – 12. Водночас alyona alyona коментувала прямий ефір разом з Тімуром Мірошниченком.

Отже, результати голосування професійного журі від України такі:

Німеччина – 12 балів

Велика Британія – 10 балів

Італія – 8 балів

Швейцарія – 7 балів

Латвія – 6 балів

Естонія – 5 балів

Португалія – 4 бали

Люксембург – 3 бали

Ізраїль – 2 бали

Австрія – 1 бал



Результати голосування нацжурі України / Скриншот з відео

Яким був виступ України у фіналі Євробачення-2025

Гурт Ziferblat у фіналі Євробачення-2025 виступив з піснею Bird of Pray. Їхній номер отримав шалені овації від публіки в Базелі.

Чуттєвий та зворушливий виступ вокаліст Даниїл Лещинський завершив не тільки подякою Європі, але й словами "Слава Україні!".

Виступ України у фіналі Євробачення-2025: дивіться відео онлайн







