Кому наша страна отдала 12 баллов, а кто получил от нас самый низкий результат – рассказываем дальше на Show24.
Важно Какая страна победит в этом году: текстовая трансляция гранд-финала Евровидения-2025
Баллы от Украины на Евровидении-2025: за кого голосовало нацжури
Из Киева в прямой эфир включалась представительница Украины на Евровидении-2024 – Jerry Heil. Именно она объявила, кому украинцы отдали самый высокий балл – 12. В то же время alyona alyona комментировала прямой эфир вместе с Тимуром Мирошниченко.
Итак, результаты голосования профессионального жюри от Украины таковы:
- Германия – 12 баллов
- Великобритания – 10 баллов
- Италия – 8 баллов
- Швейцария – 7 баллов
- Латвия – 6 баллов
- Эстония – 5 баллов
- Португалия – 4 балла
- Люксембург – 3 балла
- Израиль – 2 балла
- Австрия – 1 балл
Результаты голосования нацжури Украины / Скриншот с видео
Каким было выступление Украины в финале Евровидения-2025
Группа Ziferblat в финале Евровидения-2025 выступила с песней Bird of Pray. Их номер получил безумные овации от публики в Базеле.
Чувственное и трогательное выступление вокалист Даниил Лещинский завершил не только благодарностью Европе, но и словами "Слава Украине!".
Выступление Украины в финале Евровидения-2025: смотрите видео онлайн