Однако перед тем увидим выступления всех участников, которые прошли в финал. Сегодня важно голосовать за своего фаворита, чтобы он имел больше шансов на победу. Текстовую трансляцию финала читайте на сайте Show 24.

Не пропустите Финал Евровидения-2025 уже в эфире: онлайн-трансляция конкурса из Базеля

Гранд-финал Евровидения-2025: текстовая трансляция

В 21:00 началось предшоу, ведущими которого стали Тимур Мирошниченко и актриса и телеведущая Монро. К ним присоединились режиссер Катя Царик, музыкант и саундпродюсер Игорь Кириленко, дизайнер Лилия Литковская, визажист Егор Андрюшин.

За победу в гранд-финале Евровидения-2025 будут бороться 26 стран-участниц, в том числе и украинская группа Ziferblat, которая выйдет на сцену под номером 7. Комментировать шоу будут неизменный ведущий Тимур Мирошниченко и рэперка alyona alyona, которая вместе с Jerry Heil представляла Украину на песенном конкурсе в прошлом году.