Украинская группа Ziferblat выйдет на сцену под номером 7. Однако проголосовать за ребят могут только те украинцы, которые живут за рубежом. А где смотреть прямую трансляцию – рассказываем далее на Show24.

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Онлайн-трансляция Евровидения-2025

Финал Евровидения-2025 в Базеле начнется в 22:00 по киевскому времени. Неизменным комментатором конкурса будет Тимур Мирошниченко, однако в студии в этом году к нему присоединится представительница Украины на Евровидении-2024 – alyona alyona.

Порядок выступлений участников Евровидения-2025 в финале

Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son Эстония: Томми Кэш – Espresso Macchiato Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise Литва: Katarsis – Tavo akys Испания: Melody – Esa diva Украина: Ziferblat – Bird of Pray Великобритания: Remember Monday – What the Hell Just Happened? Австрия: JJ – Wasted Love Исландия: Væb – Róa Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi Нидерланды: Claude – C'est La Vie Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME Италия: Lucio Corsi – Volevo essere un duro Польша: Justyna Steczkowska – Gaja Германия: Abor & Tynna – Baller Греция: Клавдия – Asteromata Армения: Parg – SURVIVOR Швейцария: Zoë Më – Voyage Мальта: Мириана Конте – SERVING Португалия: Napa – Deslocado Дания: Sissal – Hallucination Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu Франция: Луан – Maman Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm

Голосование начнется после выступления 26 финалиста. Украинцы могут поддержать представителя любой страны, кроме Ziferblat. Отдать свой голос за фаворита можно через официальное приложение, телефон, SMS и сайт www.esc.vote.