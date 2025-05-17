Украинская группа Ziferblat выйдет на сцену под номером 7. Однако проголосовать за ребят могут только те украинцы, которые живут за рубежом. А где смотреть прямую трансляцию – рассказываем далее на Show24.

Не пропустите Участники, новые правила, первые скандалы: все, что надо знать о Евровидении-2025

Онлайн-трансляция Евровидения-2025

Финал Евровидения-2025 в Базеле начнется в 22:00 по киевскому времени. Неизменным комментатором конкурса будет Тимур Мирошниченко, однако в студии в этом году к нему присоединится представительница Украины на Евровидении-2024 – alyona alyona.

Порядок выступлений участников Евровидения-2025 в финале

  1. Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter
  2. Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
  3. Эстония: Томми Кэш – Espresso Macchiato
  4. Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise
  5. Литва: Katarsis – Tavo akys
  6. Испания: Melody – Esa diva
  7. Украина: Ziferblat – Bird of Pray
  8. Великобритания: Remember Monday – What the Hell Just Happened?
  9. Австрия: JJ – Wasted Love
  10. Исландия: Væb – Róa
  11. Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi
  12. Нидерланды: Claude – C'est La Vie
  13. Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME
  14. Италия: Lucio Corsi – Volevo essere un duro
  15. Польша: Justyna Steczkowska – Gaja
  16. Германия: Abor & Tynna – Baller
  17. Греция: Клавдия – Asteromata
  18. Армения: Parg – SURVIVOR
  19. Швейцария: Zoë Më – Voyage
  20. Мальта: Мириана Конте – SERVING
  21. Португалия: Napa – Deslocado
  22. Дания: Sissal – Hallucination
  23. Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu
  24. Франция: Луан – Maman
  25. Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
  26. Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm

Голосование начнется после выступления 26 финалиста. Украинцы могут поддержать представителя любой страны, кроме Ziferblat. Отдать свой голос за фаворита можно через официальное приложение, телефон, SMS и сайт www.esc.vote.