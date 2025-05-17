Украинская группа Ziferblat выйдет на сцену под номером 7. Однако проголосовать за ребят могут только те украинцы, которые живут за рубежом. А где смотреть прямую трансляцию – рассказываем далее на Show24.
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Онлайн-трансляция Евровидения-2025
Финал Евровидения-2025 в Базеле начнется в 22:00 по киевскому времени. Неизменным комментатором конкурса будет Тимур Мирошниченко, однако в студии в этом году к нему присоединится представительница Украины на Евровидении-2024 – alyona alyona.
Порядок выступлений участников Евровидения-2025 в финале
- Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter
- Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
- Эстония: Томми Кэш – Espresso Macchiato
- Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise
- Литва: Katarsis – Tavo akys
- Испания: Melody – Esa diva
- Украина: Ziferblat – Bird of Pray
- Великобритания: Remember Monday – What the Hell Just Happened?
- Австрия: JJ – Wasted Love
- Исландия: Væb – Róa
- Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi
- Нидерланды: Claude – C'est La Vie
- Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME
- Италия: Lucio Corsi – Volevo essere un duro
- Польша: Justyna Steczkowska – Gaja
- Германия: Abor & Tynna – Baller
- Греция: Клавдия – Asteromata
- Армения: Parg – SURVIVOR
- Швейцария: Zoë Më – Voyage
- Мальта: Мириана Конте – SERVING
- Португалия: Napa – Deslocado
- Дания: Sissal – Hallucination
- Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu
- Франция: Луан – Maman
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
- Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm
Голосование начнется после выступления 26 финалиста. Украинцы могут поддержать представителя любой страны, кроме Ziferblat. Отдать свой голос за фаворита можно через официальное приложение, телефон, SMS и сайт www.esc.vote.