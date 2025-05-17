Український гурт Ziferblat вийде на сцену під номером 7. Однак проголосувати за хлопців можуть лише ті українці, які живуть за кордоном. А де дивитися пряму трансляцію – розповідаємо далі на Show24.

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Онлайн-трансляція Євробачення-2025

Фінал Євробачення-2025 у Базелі розпочнеться о 22:00 за київським часом. Незмінним коментатором конкурсу буде Тімур Мірошниченко, однак у студії цього року до нього приєднається представниця України на Євробаченні-2024 – alyona alyona.

Порядок виступів учасників Євробачення-2025 у фіналі

Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise Литва: Katarsis – Tavo akys Іспанія: Melody – Esa diva Україна: Ziferblat – Bird of Pray Велика Британія: Remember Monday – What the Hell Just Happened? Австрія: JJ – Wasted Love Ісландія: Væb – Róa Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi Нідерланди: Claude – C'est La Vie Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME Італія: Lucio Corsi – Volevo essere un duro Польща: Justyna Steczkowska – Gaja Німеччина: Abor & Tynna – Baller Греція: Клавдія – Asteromata Вірменія: Parg – SURVIVOR Швейцарія: Zoë Më – Voyage Мальта: Міріана Конте – SERVING Португалія: Napa – Deslocado Данія: Sissal – Hallucination Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu Франція: Луан – Maman Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm

Голосування розпочнеться після виступу 26 фіналіста. Українці можуть підтримати представника будь-якої країни, окрім Ziferblat. Віддати свій голос за фаворита можна через офіційний додаток, телефон, SMS та сайт www.esc.vote.