Український гурт Ziferblat вийде на сцену під номером 7. Однак проголосувати за хлопців можуть лише ті українці, які живуть за кордоном. А де дивитися пряму трансляцію – розповідаємо далі на Show24.
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Онлайн-трансляція Євробачення-2025
Фінал Євробачення-2025 у Базелі розпочнеться о 22:00 за київським часом. Незмінним коментатором конкурсу буде Тімур Мірошниченко, однак у студії цього року до нього приєднається представниця України на Євробаченні-2024 – alyona alyona.
Порядок виступів учасників Євробачення-2025 у фіналі
- Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter
- Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
- Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato
- Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise
- Литва: Katarsis – Tavo akys
- Іспанія: Melody – Esa diva
- Україна: Ziferblat – Bird of Pray
- Велика Британія: Remember Monday – What the Hell Just Happened?
- Австрія: JJ – Wasted Love
- Ісландія: Væb – Róa
- Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi
- Нідерланди: Claude – C'est La Vie
- Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME
- Італія: Lucio Corsi – Volevo essere un duro
- Польща: Justyna Steczkowska – Gaja
- Німеччина: Abor & Tynna – Baller
- Греція: Клавдія – Asteromata
- Вірменія: Parg – SURVIVOR
- Швейцарія: Zoë Më – Voyage
- Мальта: Міріана Конте – SERVING
- Португалія: Napa – Deslocado
- Данія: Sissal – Hallucination
- Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu
- Франція: Луан – Maman
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
- Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm
Голосування розпочнеться після виступу 26 фіналіста. Українці можуть підтримати представника будь-якої країни, окрім Ziferblat. Віддати свій голос за фаворита можна через офіційний додаток, телефон, SMS та сайт www.esc.vote.