Український гурт Ziferblat вийде на сцену під номером 7. Однак проголосувати за хлопців можуть лише ті українці, які живуть за кордоном. А де дивитися пряму трансляцію – розповідаємо далі на Show24.

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Онлайн-трансляція Євробачення-2025

Фінал Євробачення-2025 у Базелі розпочнеться о 22:00 за київським часом. Незмінним коментатором конкурсу буде Тімур Мірошниченко, однак у студії цього року до нього приєднається представниця України на Євробаченні-2024 – alyona alyona.

Порядок виступів учасників Євробачення-2025 у фіналі

  1. Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter
  2. Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
  3. Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato
  4. Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise
  5. Литва: Katarsis – Tavo akys
  6. Іспанія: Melody – Esa diva
  7. Україна: Ziferblat – Bird of Pray
  8. Велика Британія: Remember Monday – What the Hell Just Happened?
  9. Австрія: JJ – Wasted Love
  10. Ісландія: Væb – Róa
  11. Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi
  12. Нідерланди: Claude – C'est La Vie
  13. Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME
  14. Італія: Lucio Corsi – Volevo essere un duro
  15. Польща: Justyna Steczkowska – Gaja
  16. Німеччина: Abor & Tynna – Baller
  17. Греція: Клавдія – Asteromata
  18. Вірменія: Parg – SURVIVOR
  19. Швейцарія: Zoë Më – Voyage
  20. Мальта: Міріана Конте – SERVING
  21. Португалія: Napa – Deslocado
  22. Данія: Sissal – Hallucination
  23. Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu
  24. Франція: Луан – Maman
  25. Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
  26. Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm

Голосування розпочнеться після виступу 26 фіналіста. Українці можуть підтримати представника будь-якої країни, окрім Ziferblat. Віддати свій голос за фаворита можна через офіційний додаток, телефон, SMS та сайт www.esc.vote.