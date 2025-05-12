Стоит отметить, что группа Ziferblat, которая в этом году представляет Украину на певческом конкурсе, также будет выступать в первом полуфинале, пишет Show24 со ссылкой на eurovision.tv/vote.
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Голосование на Евровидении-2025
Поклонники Евровидения будут иметь три варианта для голосования. Для собственного удобства можно выбрать любой способ.
- Есть возможность проголосовать через официальное приложение, который называется "Eurovision Song Contest". Он доступен для устройств на Android, iOS и Windows. Голос могут отдавать зрители из стран-участниц, а после зачисления вашего голоса получите специальное обращение от фаворитов.
За фаворита на Евровидении можно проголосовать через специальное приложение / Скриншот с сайта
- Следующий вариант голосования возможен через телефон и SMS. Во время прямого эфира на экране будут указаны номера, по которым можно проголосовать за своего фаворита.
- Третьей возможностью отдать свой голос будет официальный сайт – www.esc.vote.
На официальном канале Евровидения уже разместили видео, где подробно объяснили о голосовании и о том, как будут выбираться победители.
How the winner is decided – Eurovision Song Contest 2025: смотрите видео онлайн
Когда будет голосовать Украина?
Украинцы смогут голосовать только в том полуфинале, в котором участвует наша страна. В нашем случае – первый полуфинал. Позже голосование будет доступно в гранд-финале.
Важно помнить, что, по правилам Евровидения, нельзя голосовать за представителя своей страны.
Но если вы находитесь за пределами Украины – в Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании или Швейцарии, то можете голосовать во время обоих полуфиналов.
В целом зрители могут проголосовать до 20 раз за выбранную страну.
Можно ли проголосовать из страны, которая не участвует в Евровидении?
У зрителей, которые находятся в других странах мира, будет 24 часа для того, чтобы отдать голос за фаворита. Однако временной промежуток будет разделен на два окна.
Примерно в полночь в день каждого полуфинала и гранд-финала откроется онлайн-голосование для зрителей, страны которых не участвуют в певческом конкурсе. Возможность проголосовать будет до начала прямых эфиров.
В финале возможность голосования для "остального мира" откроется перед первой песней и продлится примерно 40 минут после последнего выступления. В полуфиналах голосование снова откроется после исполнения последней песни и продлится примерно 18 минут.
Если до сих пор не определились со своим фаворитом, то можно ознакомиться с подробной информацией о каждом из участников Евровидения-2025.