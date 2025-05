Стоит отметить, что группа Ziferblat, которая в этом году представляет Украину на певческом конкурсе, также будет выступать в первом полуфинале, пишет Show24 со ссылкой на eurovision.tv/vote.

Голосование на Евровидении-2025

Поклонники Евровидения будут иметь три варианта для голосования. Для собственного удобства можно выбрать любой способ.

Есть возможность проголосовать через официальное приложение, который называется "Eurovision Song Contest". Он доступен для устройств на Android, iOS и Windows. Голос могут отдавать зрители из стран-участниц, а после зачисления вашего голоса получите специальное обращение от фаворитов.

За фаворита на Евровидении можно проголосовать через специальное приложение / Скриншот с сайта

Следующий вариант голосования возможен через телефон и SMS . Во время прямого эфира на экране будут указаны номера, по которым можно проголосовать за своего фаворита.

На официальном канале Евровидения уже разместили видео, где подробно объяснили о голосовании и о том, как будут выбираться победители.

How the winner is decided – Eurovision Song Contest 2025: смотрите видео онлайн

Когда будет голосовать Украина?

Украинцы смогут голосовать только в том полуфинале, в котором участвует наша страна. В нашем случае – первый полуфинал. Позже голосование будет доступно в гранд-финале.

Важно помнить, что, по правилам Евровидения, нельзя голосовать за представителя своей страны.

Но если вы находитесь за пределами Украины – в Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании или Швейцарии, то можете голосовать во время обоих полуфиналов.

В целом зрители могут проголосовать до 20 раз за выбранную страну.

Можно ли проголосовать из страны, которая не участвует в Евровидении?

У зрителей, которые находятся в других странах мира, будет 24 часа для того, чтобы отдать голос за фаворита. Однако временной промежуток будет разделен на два окна.

Примерно в полночь в день каждого полуфинала и гранд-финала откроется онлайн-голосование для зрителей, страны которых не участвуют в певческом конкурсе. Возможность проголосовать будет до начала прямых эфиров.

В финале возможность голосования для "остального мира" откроется перед первой песней и продлится примерно 40 минут после последнего выступления. В полуфиналах голосование снова откроется после исполнения последней песни и продлится примерно 18 минут.

Если до сих пор не определились со своим фаворитом, то можно ознакомиться с подробной информацией о каждом из участников Евровидения-2025.