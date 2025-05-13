Номер группы Ziferblat заметно отличался от того, который музыканты представили на Национальном отборе. Режиссером стала Мария Коростелева. Больше о выступлении украинцев читайте на сайте Show 24.

Не пропустите Евровидение-2025: текстовая трансляция первого полуфинала песенного конкурса

Украинская группа Ziferblat уже выступила на сцене Евровидения-2025 с песней Bird of Pray. Музыканты появились в костюмах от украинского модельера Ивана Фролова – основателя бренда FROLOV.

Выступление Ziferblat получилось довольно ярким, а особой атмосферы добавляли невероятные голоса бэквокалисток. Музыканты поразили обновленным номером, оригинальными образами и красивым вокалом.

Украинцы за рубежом могут голосовать за Ziferblat

Напомним, что по правилам песенного конкурса зрители не могут голосовать за представителей своей страны. Однако украинцы, которые находятся за рубежом, могут проголосовать за группу Ziferblat и поддержать их.

Отдать свой голос за фаворита можно через мобильное приложение – достаточно скачать официальную программу Eurovision Song Contes. Кроме того, во время прямой трансляции объявят специальные номера телефонов для голосования в каждой стране, на которые можно будет позвонить и отправить SMS.

Также голосование будет доступно на сайте esc.vote.

Ранее мы писали о выступлении Томми Кэша на Евровидении-2025. Певец представляет Эстонию с песней Espresso Macchiato.