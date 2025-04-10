Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку ОЕ. Третій концерт гурту відбудеться 29 червня.

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Виступи гурту "Океан Ельзи" пройдуть на території !FESTrepublic. Перший концерт запланований на 27 червня, але квитки на нього вже розкупили. На другий концерт, 28 червня, залишилися останні квитки.

Тут, у рідному місті, де все починалось. Щоб ще раз обійнятися музикою. Щоб ще раз співати разом!,

– йдеться у дописі гурту.

Важливо! Квитки на концерти гурту "Океан Ельзи" у Львові можна придбати за посиланням.

Гурт "Океан Ельзи" дасть три концерти у Львові / Афіша, фото з інстаграму колективу

Концерти гурту "Океан Ельзи" у Палаці спорту