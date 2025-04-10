Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу ОЕ. Третий концерт группы состоится 29 июня.

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Выступления группы "Океан Эльзы" пройдут на территории !FESTrepublic. Первый концерт запланирован на 27 июня, но билеты на него уже раскупили. На второй концерт, 28 июня, остались последние билеты.

Здесь, в родном городе, где все начиналось. Чтобы еще раз обняться музыкой. Чтобы еще раз петь вместе!,

– говорится в заметке группы.

Важно! Билеты на концерты группы "Океан Эльзы" во Львове можно приобрести по ссылке.

Группа "Океан Эльзы" даст три концерта во Львове / Афиша, фото из инстаграма коллектива

Концерты группы "Океан Эльзы" во Дворце спорта