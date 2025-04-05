В пятницу, 4 апреля, исполнилось ровно 5 лет со дня потери Ивана Вакарчука – физика и бывшего министра образования и науки Украины. В эту памятную дату на могиле открыли символический и необычный памятник, пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Святослава Вакарчука.

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Лидер "Океана Эльзы" поделился, что гордится этим памятником. Его создал скульптор Владимир Одрехивский, воплотив идею музыканта.

Листок бумаги, на котором изображена буква Пси, – пожалуй, наиболее употребляемый символ в теоретической физике, является также символом духовной силы и характеризует папу таким, как он был. Глубоким, но простым. Гармоничным, но необъятным,

– высказался Вакарчук.

Певец поблагодарил тех, кто пришел на открытие памятника. На важном событии присутствовали мама Святослава, его брат Олег и другие родственники и близкие.

"Я помню, как маленьким лазил по полу, на котором лежали папины формулы. И этот символ – просто как фотография моей памяти. Мы с мамой и Олегом благодарим всех кто сегодня пришел на открытие Это большая честь и приятность для нас. Папа, спасибо тебе за все! Я тебя люблю! Мы все тебя любим", – добавил Святослав Вакарчук.

Открытие памятника Ивану Вакарчуку / Фото из инстаграма Святослава Вакарчука

Иван Вакарчук умер 4 апреля 2020 года в 73-летнем возрасте. Он был доктором физико-математических наук, а с 2007 – 2010 годах занимал должность министра образования и науки Украины. Также был ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко. В 2007 году отец Святослава Вакарчука получил звание Героя Украины.

Святослав Вакарчук нередко упоминает отца в своих публикациях. В марте, в день рождения покойного папы, музыкант поделился архивным фото.