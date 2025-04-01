В частности, оказалось, что музыкант получает немалую военную зарплату. Теперь он признался, на что тратит эти средства. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу артиста.

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Так, на фоне новостей о заработках Вакарчука, где говорилось о том, что он получает зарплату в ВСУ в размере более 330 тысяч гривен, военный вышел на связь с поклонниками.

Музыкант распространил пост в фейсбук, где отметил, что эти средства возвращаются на нужды войска.

С моей зарплатной карты настроен автоматический перевод полученной суммы в фонд компетентной помощи армии "Вернись живым",

– написал Святослав.

Здесь важно отметить, что 330 тысяч гривен – это сумма не за месяц, а за год работы Вакарчука в армии.

Подробнее о том, сколько за 2024 год заработал Святослав Вакарчук – читайте в нашем материале.



Святослав Вакарчук прокомментировал свою военную зарплату / Скриншот с фейсбука

Что известно о военной службе лидера "Океан Эльзы"

С началом полномасштабного вторжения России фронтмен известной группы присоединился к территориальной обороне Львовской области как офицер запаса. Позже он стал лейтенантом Вооруженных сил Украины.

Сегодня музыкант служит офицером морально-психологической поддержки, в обязанности которого входит посещение линии фронта с целью поощрения и поддержки бойцов, защищающих страну. В частности, недавно он выступал для бойцов 155 отдельной механизированной бригады.