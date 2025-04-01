Зокрема, виявилось, що музикант отримує чималу військову зарплатню. Тепер він зізнався, на що витрачає ці кошти. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку артиста.
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Так, на тлі новин про заробітки Вакарчука, де йшлося про те, що він отримує зарплатню в ЗСУ у розмірі понад 330 тисяч гривень, військовий вийшов на зв'язок з шанувальниками.
Музикант поширив допис у фейсбук, де зазначив, що ці кошти повертаються на потреби війська.
З моєї зарплатної картки налаштований автоматичний переказ отриманої суми на фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим",
– написав Святослав.
Тут важливо зазначити, що 330 тисяч гривень – це сума не за місяць, а за рік роботи Вакарчука у війську.
Детальніше про те, скільки за 2024 рік заробив Святослав Вакарчук – читайте в нашому матеріалі.
Святослав Вакарчук прокоментував свою військову зарплатню / Скриншот з фейсбуку
Що відомо про військову службу лідера "Океан Ельзи"
З початком повномасштабного вторгнення Росії фронтмен відомого гурту долучився до територіальної оборони Львівської області як офіцер запасу. Пізніше він став лейтенантом Збройних сил України.
Сьогодні музикант служить офіцером морально-психологічної підтримки, в обов'язки якого входить відвідування лінії фронту з метою заохочення та підтримки бійців, що захищають країну. Зокрема, нещодавно він виступав для бійців 155 окремої механізованої бригади.