Загалом лідер "Океану Ельзи" заробив у 2024 році вдесятеро менше порівняно з попереднім роком. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання "Главком".

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У 2024 році найприбутковішим джерелом доходу Святослава Вакарчука стала військова служба, яка принесла йому понад 330 тисяч гривень.

Окрім військової платні, він отримував кошти від своїх компаній: ТОВ "Суперсиметрія" (понад 132 тисячі гривень), ТОВ "С'юзі Продакшн Україна" (200 тисяч гривень) та Shamrock Management LLC з Об'єднаних Арабських Еміратів (понад 243 тисячі гривень). Стримінгові сервіси принесли артисту додаткові 68,6 тисячі гривень за прослуховування пісень "Океану Ельзи".

Щорічна декларація Святослава Вакарчука / Скриншоти з Єдиного державного реєстру декларацій

У декларації Вакарчук також вказав свої заощадження: 5 мільйонів гривень, 175 тисяч доларів і 125 тисяч євро готівкою, а також 110 тисяч доларів, 49 тисяч гривень і 25 євро на банківських рахунках.

Грошові активи Святослава Вакарчука / Скриншоти з Єдиного державного реєстру декларацій

Порівняно з 2023 роком, коли Вакарчук заробив 12,8 мільйона гривень, його доходи зменшилися у більше як десять разів. За 2024 рік його дохід склав 1 мільйон гривень.

Також відомо, що у власності музиканта залишаються два автомобілі (Land Rover Range Rover і Renault Laguna) та київська квартира площею 68,8 м². Крім того, він задекларував німецький рояль Bechstein А 160.

Що відомо про службу Святослава Вакарчука у ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення Росії фронтмен ОЕ вступив до територіальної оборони Львівщини як офіцер запасу. Згодом він отримав звання лейтенанта ЗСУ.

Нині музикант обіймає посаду офіцера морально-психологічного забезпечення. Поїздки на фронт до захисників є частиною його військових обов'язків на цій посаді.

Зауважимо, днями стало відомо, чи має Святослав Вакарчук статус УБД.