В целом лидер "Океана Эльзы" заработал в 2024 году в десять раз меньше по сравнению с предыдущим годом. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание "Главком".

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В 2024 году самым прибыльным источником дохода Святослава Вакарчука стала военная служба, которая принесла ему более 330 тысяч гривен.

Кроме военной платы, он получал средства от своих компаний: ООО "Суперсиметрия" (более 132 тысяч гривен), ООО "Сьюзи Продакшн Украина" (200 тысяч гривен) и Shamrock Management LLC из Объединенных Арабских Эмиратов (более 243 тысяч гривен). Стриминговые сервисы принесли артисту дополнительные 68,6 тысяч гривен за прослушивание песен "Океана Эльзы".

В декларации Вакарчук также указал свои сбережения: 5 миллионов гривен, 175 тысяч долларов и 125 тысяч евро наличными, а также 110 тысяч долларов, 49 тысяч гривен и 25 евро на банковских счетах.

По сравнению с 2023 годом, когда Вакарчук заработал 12,8 миллиона гривен, его доходы уменьшились в более чем десять раз. За 2024 год его доход составил 1 миллион гривен.

Также известно, что в собственности музыканта остаются два автомобиля (Land Rover Range Rover и Renault Laguna) и киевская квартира площадью 68,8 м². Кроме того, он задекларировал немецкий рояль Bechstein А 160.

Что известно о службе Святослава Вакарчука в ВСУ

С начала полномасштабного вторжения России фронтмен ОЭ вступил в территориальную оборону Львовской области как офицер запаса. Впоследствии он получил звание лейтенанта ВСУ.

Сейчас музыкант занимает должность офицера морально-психологического обеспечения. Поездки на фронт к защитникам является частью его военных обязанностей на этой должности.

Заметим, на днях стало известно, имеет ли Святослав Вакарчук статус УБД.