Она сообщила изданию "Апостроф", что Святослав Вакарчук не имеет статуса участника боевых действий. Об этом пишет Show 24.

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Менеджер группы "Океан Эльзы" Виктория Хоменко заверила, что Святослав Вакарчук даже не собирается получать статус участника боевых действий.

Ни, не получал и не будет,

– сказала она.

В сети распространилась информация о демобилизации Вакарчука

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину Святослав Вакарчук присоединился к рядам территориальной обороны Львовщины как офицер запаса. Также он получил звание лейтенанта ВСУ.

Летом прошлого года в сети распространилась информация, что Святослав Вакарчук демобилизовался. Однако менеджер группы "Океан Эльзы" опровергла эту информацию. Виктория Хоменко сообщила, что музыкант продолжает быть мобилизованным в ВСУ, однако его будут переводить на новую должность.

В комментарии "Апострофу" Хоменко рассказала, что Вакарчук занимает должность офицера морально-психологического обеспечения. Она добавила, что поездки и выступления музыканта на фронте – часть этого.