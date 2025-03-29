"После операций труднее всего было понять, что тебе надо дальше работать", – рассказывает Евгений Тюрин, ветеран 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины, который в апреле 2022 года получил ранения во время боя в Попасной.

История Евгения – один из тысяч примеров, как адаптивный спорт становится важным инструментом реабилитации для украинских защитников. Ведь в условиях российско-украинской войны тысячи раненых воинов нуждаются в комплексной поддержке для возвращения к полноценной жизни. В 2025 году Евгений стал одним из участников Игр Непокоренных, чем в очередной раз доказал, что наши защитники – несокрушимы.

Как адаптивный спорт помогает в восстановлении после ранения? Каким был путь Евгения к Играм Непокоренных? Об этом читайте далее в материале проекта "Красота в несокрушимости".

Важно Эта война будет с нами всю жизнь․ Как ветеран передает свой опыт и готовит будущих воинов

Ощущение было такое, что пуля прошла навылет, – ранения в Попасной и реабилитация на Львовщине

Еще задолго до начала полномасштабной войны Евгений хотел быть военным, но тогда это была низкооплачиваемая работа.

Некоторое время мужчина работал на мебельной фабрике и в коллцентре, однако в 2017 году он подписал контракт и начал службу в 4-й бригаде оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины. Сначала Тюрин занимал должность наводчика, но постоянно учился, развивался и впоследствии стал командиром танка. После четырех лет службы танкистом он перешел в разведку.

После 24 февраля 2022 года Евгений участвовал в обороне Киева и выполнял боевые задачи на Луганщине. В апреле 2022 года во время боя в Попасной он получил серьезное пулевое ранение.

Ощущение было такое, что пуля прошла навылет. А позже я узнал, что она осталась во мне. Мы достали ее через год. Врачи были удивлены, что она там осталась, имея тот характер ранения, который у меня,

– рассказывал Евгений в интервью EnableMe.

Сначала военного доставили в больницу в Часовом Яру, потом в Днепр, и впоследствии перевели во Львов для лечения и реабилитации, где ему ампутировали ногу.

Путь к выздоровлению был долгим и изнурительным – защитник пережил 13 операций. Евгения беспокоили фантомные боли: пятка "горела", казалось, будто он шевелит пальцами, под коленом чесалось. Однако после получения первого протеза эти ощущения начали исчезать.



Евгений Тюрин / Фото из личного архива защитника

В то же время у военного возникли проблемы с протезированием. Сначала Евгений получил протез в государственном учреждении, но ему было трудно нормально передвигаться, что негативно повлияло на осанку и походку. Хотя была возможность поехать на протезирование во Францию, в конце концов он перепротезировался в украинском центре Superhumans.

Процесс реабилитации очень осложняло отсутствие досуга. Тогда реабилитационные центры только начинали свою работу, не было возможности ознакомиться с городом, в котором ты находишься, посетить какие-то события. Поэтому самым тяжелым испытанием для Евгения стала не так физическая травма, как психологическая адаптация. Тогда, чтобы отвлечься и возвращаться к привычной жизни, Евгений начал интересоваться адаптивным спортом.

Я задавал себе вопрос: "Что доступно людям на протезах? Какие виды спорта можно практиковать? Существуют ли для меня какие-то ограничения?". Так и начался мой путь, что впоследствии привел к Играм Непокоренных,

– поделился ветеран.

Это прежде всего ценный международный опыт, – участие в Играх Непокоренных и их важность для ветеранов

Об Играх Непокоренных Евгений узнал от собратьев в 2023 году. Сначала воспринял это как привлекательную возможность новых знакомств и общения с другими ветеранами. Тогда не смог попасть в сборную из-за запланированной операции, но в 2024 был готов ехать на отбор даже на костылях.

Ветеран признался, что отбор в национальную сборную Игр Непокоренных оказался непростым. Евгений зарегистрировался, подал необходимые документы и принял участие в национальных соревнованиях. Оценивали не только спортивные способности – с кандидатами проводили психологические собеседования, анализировали социальные показатели и наблюдали за их взаимодействием с другими участниками.

После успешного прохождения отбора Тюрин вместе с другими участниками начал интенсивную подготовку, над которой работала целая команда профессионалов: тренеры, медики, реабилитологи, психотерапевты. Их поддержка была особенно важной для тех, кто раньше не занимался спортом.

Было пять учебно-тренировочных сборов для индивидуальных видов спорта и два дополнительных для командных дисциплин. График составляли так, чтобы каждому участнику было комфортно и чтобы оставалось время на восстановление. Всем процессом руководил спортивный менеджер,

– рассказал Евгений.



Украинцы на Играх Непокоренных / Фото из личного архива Тюрина

И уже в 2025 году Тюрин выступил на Играх Непокоренных в составе сборной Украины по керлингу на креслах колесных, участвовал в соревнованиях по скелетону и сноубордингу среди новичков.

Игры Непокоренных – это прежде всего ценный международный опыт. Ты видишь, как тщательно готовятся спортсмены, как продумывается каждая деталь организации. И все это делается с одной целью – создать условия, где каждый участник может показать результат, к которому долго готовился,

– поделился своими впечатлениями защитник.

Сейчас Евгений Тюрин восстанавливается после соревнований и планирует продолжать заниматься адаптивными видами спорта. В частности, он участвует в АМП футболе (футбол для спортсменов с ампутациями) в клубе "Покрова Львов". В этом году они будут играть в 11-ом сезоне чемпионата Польши по ампфутболу.

Хочется, чтобы информация об адаптивном спорте была более доступной для всех, кто в этом нуждается,

– подчеркнул мужчина.

Формирует чувство поддержки и взаимопомощи, – адаптивный спорт важен для реабилитации ветеранов войны

Адаптивный спорт – это разновидность спортивной активности, специально приспособлен для людей с ограниченными физическими возможностями. Он существует в различных формах: от баскетбола на креслах колесных до стрельбы из лука или скелетона.

Почти каждый вид спорта может быть адаптивным, как говорится в исследовании "Радость движения" от аналитического и ветеранского отдела Центра инициатив "Вернись живым". Для этого следует использовать или определенные модификации снаряжения, или дополнительные материалы, специальное покрытие, которые помогут всем приобщиться к спортивной или рекреационной деятельности наравне с другими.

Физические упражнения помогают восстановить выносливость, силу, баланс и координацию, а также адаптировать тело к новым условиям жизни после ампутации. Это те навыки, которые ветераны получают в процессе реабилитации, но именно спорт помогает им быть устойчивыми,

– объяснила Роксоляна Шмило, физическая терапевт реабилитационного центра UNBROKEN.



Евгений Тюрин на Играх Непокоренных / Фото из личного архива защитника

Кроме того, адаптивный спорт может ослабить симптомы депрессии, тревоги, дистресса и посттравматического стрессового расстройства. Он также помогает справляться с определенными эмоциями. Например, если речь идет об агрессии и злости, то соревновательные виды спорта, где есть спарринги, очень хорошо работают с регулированием и высвобождением накопленных эмоций.

После ампутации многие ветераны сталкиваются с определенной изоляцией, но адаптивный спорт помогает вырваться из этого состояния. Он дает возможность общаться с теми, кто имеет похожий опыт, объединяет в команды, формирует чувство поддержки и взаимопомощи,

– добавила реабилитолог.

Адаптивный спорт – это не только о физической активности, – советы для ветеранов войны от реабилитолога

Важно заметить, что адаптивный спорт может влиять на состояние здоровья ветеранов и негативно. Так происходит, если подход неправильный или нет квалифицированного сопровождения во время тренировочного процесса. Поэтому, важно перед началом занятий адаптивным спортом провести консультацию с физическим терапевтом или тренером и выбрать вид спорта с учетом состояния здоровья, уровня ампутации и возможностей протеза.

Опираясь на опыт работы с ветеранами войны, Роксоляна Шмило выделила такие советы, которые будут полезны каждому.

Не спешить и прислушиваться к своему телу. Важно пройти реабилитацию перед началом активных тренировок.

Важно пройти реабилитацию перед началом активных тренировок. Найти менторов среди тех, кто уже имеет опыт в адаптивном спорте. Это поможет избежать многих ошибок и выбрать правильный вид спорта.

Это поможет избежать многих ошибок и выбрать правильный вид спорта. Пробовать различные виды активности. Не стоит сразу останавливаться на одном виде спорта – возможно, вариант, который подходит, появится впоследствии, поэтому стоит не опускать руки и много пробовать.

Не стоит сразу останавливаться на одном виде спорта – возможно, вариант, который подходит, появится впоследствии, поэтому стоит не опускать руки и много пробовать. Не бояться вызовов. Адаптивный спорт – это не только о физической активности, а о возвращении социального, активного, разнообразного, многоформатной жизни.



Украинцы на Играх Непокоренных / Фото из личного архива Тюрина

Для каждого ветерана влияние адаптивного спорта на жизнь может быть разным: кому-то улучшает физическое состояние, кому-то психическое, а для кого-то становится отправной точкой для нового профессионального пути. Ветераны становятся тренерами по адаптивным видам спорта, организаторами спортивных мероприятий в своих общинах, основателями общественных организаций, спортивными менеджерами, реабилитологами для других ветеранов.

История Евгения Тюрина – это не просто рассказ о преодолении физических ограничений, а о нахождении нового смысла жизни и новых возможностей через спорт. Его опыт подтверждает, что адаптивный спорт – это не только о физической реабилитации, но и о психологическом восстановлении, социализации и возвращении к активной жизни.