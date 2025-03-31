Скандал навколо Анни Алхім розгорівся днями. Вона оприлюднила романтичні фотографії з одруженим чоловіком, з яким колись перебувала у стосунках, розсекретивши його особистість, передає Show 24.

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Анна Алхім розповіла про розставання з одруженим чоловіком

В лютому 2025 року вийшов подкаст Василя Тимошенка з Алхім, де вона розповіла про розставання з одруженим чоловіком. За словами блогерки, перший раз вони посварилися, розійшлися, але потім помирилися. Остаточно пара завершила стосунки, які тривали майже два роки, через те, що Анні "надоїло чекати на нього".

У мене було багато одружених чоловіків і ніколи не стояло питання про розлучення. Тобто мені було добре, їм було добре. Живіть зі своїми дружинами, не зай*буйте мене – у мене була така позиція. Цей чоловік – єдиний, від якого я не те що вимагала розлучення, я його душила,

– розповіла Анна Алхім.

Блогерка вірила, що чоловік буде з нею, але каже, що не "дотиснула" його, хоча могла, адже почуття були дуже сильними. Алхім додала, що він став однією з причин того, що вона хотіла покінчити життя самогубством.

Зауважимо! В цьому ж подкасті Анна Алхім зізналась, що у неї була спроба самогубства напередодні Нового року. Блогерка розповіла, що залізла на сходи, та її не витримав ремінь.

Алхім показала одруженого чоловіка, з яким мала роман

Днями Анна Алхім опублікувала фотографії з одруженим чоловіком, з яким раніше крутила роман. Це – Костянтин Валеулін – президент інвестиційно-промислової групи AES Group, як зазначається на його фейсбук-сторінці. Ймовірно, саме про нього блогерка розповідала у подкасті Василя Тимошенка.

Анна Алхім показала екскоханого / Скриншот з тіктоку

Костянтин одружений з жінкою, на ім'я Дар'я, з якою виховує доньку.

Костянтин Валеулін з дружиною та донькою / Фото інстаграму Дар'ї

Я б не починала це все, якби не ранкова фотографія Дар'ї Сергіївни, яка мене дуже засмутила. Тому що я вчора до 1 години ночі з Костянтином Сергійовичем сварилася, ми билися на заправці. Треба, до речі, поїхати взяти відео. Потім він став у мене під будинком, і я просто не могла зайти додому, тому що він хотів зі мною поговорити, а мені розмовляти з ним нема про що. Уже три місяці,

– заявила Алхім.

Ймовірно, йдеться про це фото:

Костянтин Валеулін та Дар'я / Скриншот ТСН

У своєму інстаграмі Анна Алхім опублікувала допис, де прикріпила більше фото з Валеуліним.

На завершення ще раз повторюсь – три місяці тому я прийняла рішення, яке допомогло захистити мій емоційний добробут. Зараз я стикаюсь зі спробами повернути мене в минуле через маніпуляції, зокрема з боку жінки, яка, судячи з її дій та емоційної образи, і в позиції жертви намагається підкреслити зв'язок із чоловіком, ніби він мені все ще потрібен. Такі ігри відображають її особисті труднощі, а не мою цінність або мої потреби,

– написала блогерка.

Реакція дружини Костянтина Валеуліна

Дружина Костянтина Валеуліна вже відреагувала на скандал, який розгорівся, в інстаграмі. Дар'я зізналась, що довго думала, чи варто коментувати ситуацію, бо "ніколи не шукала дешевої популярності, хайпу чи співчуття".

"Я знаю, хто я. Я знаю, чого варта. І мені не потрібно виставляти свій біль напоказ. Але нещодавно чужа підлість і ущербність винесли напоказ історію, яка мала залишитись між дорослими людьми, стала темою для чужих пліток, чужих веселощів і чужого осуду. Я пишу зараз для того, щоб подякувати кожній, хто разом зі мною вважає, що сила – не в криках і викриттях, а в умінні зберегти обличчя, серце і себе", – написала Дар'я.