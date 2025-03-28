За його словами, зловмисники викрали коштовні речі та важливі документи. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Волошина.

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Зі мною все добре. Я живий, нікого не вбив і до в'язниці не сів. Але сталася малоприємна для мене ситуація… Мій будинок пограбували якісь ху*с*си,

– написав в інстаграм-сторіс Волошин.

Як розповів інфлюенсер-втікач, зловмисники винесли: годинник Rolex вартістю 22 500 євро, 5 тисяч доларів, iPhone 15, документи на нерухомість на Балі й українські паспорти (внутрішній та закордонний).



Будинок Олександра Волошина пограбували у Польщі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Олександр припускає, що крадіжку могли здійснити люди, які знали, що й де знаходиться у його квартирі.

Будинок Олександра Волошина пограбували у Польщі : дивіться відео онлайн

Цю справу розслідують правоохоронці, а сам Волошин перебуває на зв'язку зі слідчими.

Для довідки! Важливо згадати, що Олександр Волошин відомий своїми провокаційними витівками в соціальних мережах. Зокрема, у вересні 2023 року блогер опублікував фото за ґратами, стверджуючи, що має проблеми з поліцією через начебто бажання допомогти людям. Згодом з'ясувалося, що це був черговий піар-хід: Волошин намагався привернути увагу до свого інтенсиву та залучити більше учасників.

До того ж нагадаємо, що після нібито погроз, які Олександр Волошин отримав через контроверсійні висловлювання про перемовини з Росією, він виїхав за межі України.

За інформацією журналістки Раміни Есхакзай, чоловік перетнув український кордон 31 липня 2024 року як водій мікроавтобуса Volkswagen, отримавши дозвіл від Житомирської обласної військової адміністрації. Виїзд здійснено через систему "Шлях" за реєстрацією від ТОВ "Рос Транс" – компанії, що має ліцензію на міжнародні перевезення. Блогер досі не повертався в Україну, натомість він продовжує будувати своє життя за кордоном.

Відомо, що поліція взялася за втікача Волошина. Правоохоронці працюють над доказами про те, що Олександр перетнув кордон незаконно.