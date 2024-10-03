Відповідні докази поліції надала журналістка Раміна Есхакзай. Про це вона розповіла у програмі "Ранок у великому місті".

До слова Аліна Шаманська розповіла про складні стосунки з ексчоловіком Ханумаком, який виїхав з України

Раміна переконана, що вона має рацію щодо блогера-втікача Волошина. Вона підкреслила, що Олександру слід знати межі у своїх жартах.

Я знаю, що я права. У мене є всі докази. Поліція працює з доказами, які я зібрала. Оскільки такий блогер як Олександр Волошин звик жартувати, пранкувати своїх друзів, а коли це стосується СБУ, поліції й нашої держави, то це може загрожувати йому міжнародним розшуком. Треба знати межі, де можна жартувати, а де ні, особливо, коли ти знаєш, що ти брешеш,

– сказала Раміна Есхакзай.

Як Олександр Волошин виїхав з України

Раміна Есхакзай після скандалу навколо блогера та його виїзду з України вирішила довідатись, як саме Олександр Волошин зміг перетнути кордон. За її словами, він втік як водій мікроавтобуса Volkswagen, зареєстрованого на ТОВ "Рос Транс", що має ліцензію на міжнародні перевезення. Рішення про виїзд затвердила Житомирська ОВА.

Цю інформацію сам блогер прокоментував так: заявив, що у матеріалі Раміни багато брехні, вирвані з контексту фрази та неперевірена інформація.