Шаманська зізналася, що їй складно знайти спільну мову з Ханумаком. Однак вона намагається це робити заради сина. Про це блогерка розповіла у новому випуску проєкту "Тур зірками".

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Аліна зауважила, що не може відповідати за свого колишнього чоловіка. Жінка сподівається, що складні стосунки з Русланом Ханумаком ніяк не впливають на їхнього сина Артура. Вона каже, що постійно розмовляє з хлопчиком, якщо є якесь занепокоєння.

Він позитивний, класний хлопчик, який все проговорює. Тобто він не така дитина, яка тримає все в собі. Якщо щось йому не подобається, то він говорить. Але не можу сказати, що на дитину це якось впливає, тому що для мене головне завдання – це, щоб мій син розумів, що його батьки одне одного поважають,

– поділилася Аліна.

Аліна Шаманська у "Турі зірками": дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки та розлучення Ханумака та Шаманської