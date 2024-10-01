Шаманська зізналася, що їй складно знайти спільну мову з Ханумаком. Однак вона намагається це робити заради сина. Про це блогерка розповіла у новому випуску проєкту "Тур зірками".
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Аліна зауважила, що не може відповідати за свого колишнього чоловіка. Жінка сподівається, що складні стосунки з Русланом Ханумаком ніяк не впливають на їхнього сина Артура. Вона каже, що постійно розмовляє з хлопчиком, якщо є якесь занепокоєння.
Він позитивний, класний хлопчик, який все проговорює. Тобто він не така дитина, яка тримає все в собі. Якщо щось йому не подобається, то він говорить. Але не можу сказати, що на дитину це якось впливає, тому що для мене головне завдання – це, щоб мій син розумів, що його батьки одне одного поважають,
– поділилася Аліна.
Аліна Шаманська у "Турі зірками": дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки та розлучення Ханумака та Шаманської
- У червні цього року Аліна Шаманська повідомила, що офіційно розлучилася з Русланом Ханумаком. Шлюб був розірваний у березні, а про завершення їхніх стосунків стало відомо ще минулого року.
- Аліна та Руслан познайомилися, коли працювали на одному з телепроєктів, згодом вони почали зустрічатися. Вже у 2017 році Шаманська завагітніла. У подружжя народився син Артур.
- У липні цього року стало відомо, що Руслан Ханумак виїхав з України до США. Тоді він написав, що син ростиме поруч з батьком, навіть якщо чоловіка вважатимуть зрадником. Згодом актор повідомив, що законно перетнув кордон. Руслан сказав, що хворіє на астму, яка передалася по спадковості.
- Варто зазначити, що у вересні Аліна Шаманська з сином повернулися до України. У проєкті "Тур зірками" блогерка розповіла, що адаптація Артура проходить добре.