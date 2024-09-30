Галич ставиться до таких людей негативно. Однак каже, що він не суддя, тому не буде робити ніяких висновків.

Не пропустіть Відомий комік Сергій Чирков приєднався до лав ЗСУ

Женя Галич зауважив, що якщо людина має законні підстави, аби виїхати з країни, то це її справи. Музикант також висловився про тих, хто порушує закон.

Усі, хто порушують закон, злодії. Ті, хто допомагають порушувати закон, теж злодії. З морального погляду, головне, щоб було куди повертатися. Надіятися на те, що хлопці та дівчата, які тут залишаються, збережуть Україну, а я потім красивий сюди повернуся, на мою думку, це низько, аморально,

– розповів Женя Галич.

Військовослужбовець зазначив, що для людей, які протизаконно виїхали, потрібно обмежити в'їзд в Україну. Водночас Женя вважає, що ті, хто порушили закон, зможуть повернути довіру українців.

Чим більше в тебе підписників в тіктоці або в інстаграмі, тим більший відсоток цих підписників абсолютно несвідомі, і вони пробачать точно. Дивись, якщо підписники реагують на той аморальний, дебільний контент цих блогерів, значить вони й пробачити зможуть, тому що дурні,

– поділився своїми думками музикант.

Женя Галич / Фото пресслужба

Повне інтерв'ю з Женею Галичем читайте згодом на сайті Show 24.

Галич поділився, що готовий був би пробачити людям, які щиро покаються та визнають свої помилки.

Я за те, щоб закон обмежував перетин кордону. Якщо по закону виїхали – питань немає. Якщо протизаконно – це закон має обмежувати,

– вважає лідер гурту O.Torvald.

Нагадаємо, що Женя Галич став на захист України ще у 2022 році. Наразі він проходить службу у Києві та займається матеріально-технічним забезпеченням Збройних Сил.