Про рішення вступити до війська Сергій розповів в новому відео на "Армія TV". Телеканал також підтвердив цю інформацію.
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Перед мобілізацією Чирков разом із Ярославою Кравченко, ведучою та директоркою Дикого театру, взяв участь у зйомках проєкту для "Армія TV". У сюжеті вони випробували свої сили на смузі перешкод Третьої штурмової бригади, в умовах, максимально наближених до бойових.
Я все. Інакше мене б не впустили сюди в кадр. Був на тестовому тижні... Дуже рекомендую всім,
– сказав Сергій, відповідаючи на питання про мобілізацію.
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Крім того, інформацію про вступ Сергія Чиркова до лав ЗСУ у коментарях під відео у фейсбуці підтвердила "Армія TV". Гуморист наразі проходить базову загальновійськову підготовку (БЗВП) у навчальному центрі.
Сергій Чирков мобілізувався / Скриншот з фейсбуку під відео "Армія Армія TV"
Варто зазначити, що смуга перешкод, яку подолав комік та Ярослава Кравченко, є частиною тестового тижня штурмовика, який проводить Третя штурмова для людей, які прагнуть вступити до бригади, а також для цивільних осіб, які готуються до мобілізації.
Що відомо про Сергія Чиркова
- Комік народився у Сумах, але провів частину свого дитинства в Росії. Згодом він повернувся в Україну.
- Стендапом Сергій почав займатися в рідному місті, однак саме переїзд до Києва сприяв успіху Чиркова. Він став одним із найпопулярніших стендап-коміків країни.
- Його виступи вирізняються різноманітним гумором – від гострої політичної сатири до відвертих жартів про стосунки та повсякденне життя.
- Зауважимо, окрім сольної стендаперської кар'єри, Сергій також є сценаристом і співведучим проєкту "Телебачення Торонто", резидентом "Підпільного стендапу" та учасником чоловічої версії ютуб-шоу "Ебаут".