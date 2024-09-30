Про рішення вступити до війська Сергій розповів в новому відео на "Армія TV". Телеканал також підтвердив цю інформацію.

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Перед мобілізацією Чирков разом із Ярославою Кравченко, ведучою та директоркою Дикого театру, взяв участь у зйомках проєкту для "Армія TV". У сюжеті вони випробували свої сили на смузі перешкод Третьої штурмової бригади, в умовах, максимально наближених до бойових.

Я все. Інакше мене б не впустили сюди в кадр. Був на тестовому тижні... Дуже рекомендую всім,

– сказав Сергій, відповідаючи на питання про мобілізацію.

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Крім того, інформацію про вступ Сергія Чиркова до лав ЗСУ у коментарях під відео у фейсбуці підтвердила "Армія TV". Гуморист наразі проходить базову загальновійськову підготовку (БЗВП) у навчальному центрі.



Сергій Чирков мобілізувався / Скриншот з фейсбуку під відео "Армія Армія TV"

Варто зазначити, що смуга перешкод, яку подолав комік та Ярослава Кравченко, є частиною тестового тижня штурмовика, який проводить Третя штурмова для людей, які прагнуть вступити до бригади, а також для цивільних осіб, які готуються до мобілізації.

Що відомо про Сергія Чиркова