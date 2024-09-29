Першим про погіршення самопочуття повідомив Євген Кот. Водночас тепер подробицями хвороби в інстаграм також поділилася Наталія.

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Гімнастка розповіла, що у неї та її двомісячної доньки Лелі виявили позитивний результат тесту на новий штам COVID-19, відомий як FLiRT. Танцівниця зізналася, що останні дні були складними, з підвищенням температури до 39,3°C.

Сонечко Леля почала кашляти й ми відвідали нашого педіатра для додаткового огляду, хоча це більше для мого спокою, тому що, я поки що дуже складно переживаю ці всі нові стани й багато чого боюся,

– зазначила Наталія.

Водночас вона відзначила, що донечка почувається доволі добре.

Молодець, на позитиві справляється з хворобою, добре їсть, посміхається, і навіть розмовляє на своїй двомісячній мові,

– зауважила Татарінцева.

Наталія Татарінцева розповіла про хворобу / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про стан здоров'я Євгена Кота

Саме танцівник першим захворів на COVID-19. Він почав погано почуватися після Нацвідбору Дитячого Євробачення-2024, де був хореографом-постановником. Євген раніше зізнавався, що боїться заразити кохану та доньку. Попри те, що Наталія та Леля ізолювалися, вірус все ж таки встиг їх інфікувати.

Водночас сім'я вже возз'єдналася і тепер разом лікується.