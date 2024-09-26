Тепер у нього позитивний результат на COVID-19. Про це Євген розповів у своєму інстаграмі.
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За словами Кота, симптоми з'явилися раптово вночі – він відчув біль у горлі та загальну слабкість. Після проведення тесту на COVID-19 результат виявився позитивним.
Як воно не прикольно, як воно ламає. Просто жесть якась. Зробив тільки що тест на ковід, а він позитивний. Коротше, у мене тепер ковід. Це зрозуміло, бо було дуже багато людей на ефірі Нацвідбору Дитячого Євробачення і були хворі і я бачив їх. Що ж, будемо лікуватися,
– поділився хореограф.
Він додав, що тепер носить маску вдома і боїться заразити дружину Наталію та двомісячну донечку.
Євген Кот розповів про проблеми зі здоров'ям / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про стан здоров'я інших українських зірок
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