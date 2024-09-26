Дан Балан народився у Молдові в родині посла та телеведучої. Хлопець закінчив музичну школу, а вже в підлітковому віці став учасником музичних колективів Pantheon і Inferialis. Однак справжня популярність прийшла зі створення творчого проєкту O-Zone, пише Show 24.

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O-Zone і сольна кар'єра

Названий гурт здобув чималу славу в багатьох країнах. Одна з найпопулярніших пісень колективу має назву Dragostea Din Tei, а на платформі ютуб відеоробота набрала понад 233 мільйони переглядів.

O-Zone – Dragostea Din Tei: дивіться відео онлайн

Однак на початку 2005 року колектив розпався, а учасники пішли в сольну кар'єру. Дан Балан пробував розвиватись у наступних музичних колективах і навіть працював під псевдонімом Crazy Loop. У лютому 2010 року вийшла пісня Chica Bobm, яка стала справжнім хітом.

Dan Balan – Chica Bomb: дивіться відео онлайн

Наступні треки виконавець презентував у Росії й навіть має записану композицію у дуеті з Вірою Брежнєвою. Майже всі пісні попадали у чималу кількість чартів і збирали мільйонні перегляди та прослуховування.

У 2019 році артист став зірковим тренером у проєкті "Голос країни". У співпраці з Тіною Кароль музикант випустив декілька спільних робіт, які здобули музичні премії.

Особисте життя та ймовірний роман із Тіною Кароль

Взагалі артист не любить ділитись інформацією щодо особистого життя. Дана Балана неодноразово помічали у компанії моделей, вокалісток, переможниць конкурсів краси тощо.

Сам виконавець розповідав, що до шлюбу ставиться позитивно, але до вибору майбутньої дружини доволі прискіпливий. За неофіційною інформацією, артист у 2014 році нібито одружився з румунською моделлю Еллою Крупеніною, яка народила йому сина Алана. Однак висока хвиля популярності та переслідування фанаток стали тими причинами, що Елла вирішила подати на розлучення.

Дан Балан із ймовірним сином / Фото з відкритих джерел

Сам виконавець цієї історії не коментував, тому наразі тема одруження та наявності сина – це припущення ЗМІ.

Коли артист був у складі журі на проєкті "Голос країни", він разом зі співачкою Тіною Кароль грали екранний роман, і більшість аудиторії була певна, що зіркова пара має всі шанси на те, щоб побудувати міцний союз.

Дан Балан і Тіна Кароль / Фото з інстаграму співака

У соцмережах створили навіть фан-базу DanTina, яка підігрівала чутки щодо ймовірного роману знаменитостей.

В один момент любовна історія перетнула межу, і співак не витримав такого тиску. Цьогоріч Дан Балан звернувся до фан-групи DanTina і заявив, що вона "тероризує його родину, друзів та близьке оточення".

Це низько! Як я вам казав кілька років тому: нас із Тіною не пов'язують близькі стосунки. Ми не спілкувалися вже 2 роки. Немає сенсу в існуванні вашої групи. Ви живете в ілюзіях, а ваші дії, які націлені на те, щоб шкодити іншим, робить вашу спільноту небезпечною для суспільства,

– написав артист.

Він порадив людям зайнятись своїм життям і не витрачати часу на безглуздий негатив. Варто зазначити, що ще у 2021 році продюсер співочого шоу Володимир Завадюк заявив, що історію кохання зіркових тренерів "Голосу країни" вигадали заради рейтингів. Він нібито змусив артистів повірити в те, що вони цікаві одне одному. Пізніше чоловік перепросив за свої слова і спростував заяву про штучний роман.

А от чи вільне зараз серце артиста, питання залишається відкритим.

Дан Балан і повномасштабна війна

Як відомо, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, музикант перебував в Україні. Наприкінці лютого 2022 року йому вдалось добратись до Молдови, а звідти він переїхав до Туреччини, де працював над новими проєктами.

27 лютого співак опублікував допис в інстаграмі з синьо-жовтим прапором і підписав словами з вірша Тараса Шевченка: "Схаменіться! будьте люди, Бо лихо вам буде. Розкуються незабаром Заковані люде, Настане суд, заговорять Дніпро, і гори!"

Дан Балан підтримав Україну / Скриншот з інстаграм-сторінки артиста

У травні 2023 року зняв кліп Love Maria, де представлено довоєнний Київ. До слова, відеоробота вийшла під псевдонімом Crazy Loop.

Ролик знімали 9 днів за участі тисячі дітей із київських шкіл, а працювали над ним ще 3 місяці. Презентуючи такий кліп, Дан Балан згадує про дітей, які постраждали через війну.

Це відео знято у мирному Києві, до повномасштабної війни. У кліпі взяли участь близько 2500 дітей із київських шкіл. У відео вони щасливо насолоджуються своїм дитинством і навіть не уявляють, що скоро їхнє життя зміниться. Сьогодні, коли ми презентуємо цю відеороботу, ми молимося за дітей, які постраждали від цієї трагедії,

– поділився Дан Балан.

Crazy Loop – Love Maria: дивіться відео онлайн

А нещодавно артист показався в Україні та зазначив, що дуже сумував. Дан Балан поширив відео, де у спортивному одязі катається на велосипеді серед гір. Виявилося, що він перебував у Буковелі.

9 серпня виконавець виступив в Одесі, вперше після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Під час виступу співак намагався говорити українською мовою, чим приємно вразив своїх шанувальників.

Одеса. Скільки емоцій у цьому місті. Як вам моя українська? Сьогодні я буду говорити цією чудовою мовою. Я ще вчусь,

– заявив співак.

Дан Балан заговорив українською мовою в Одесі: дивіться відео онлайн

Що цікаво, навіть в інстаграмі співак підписує публікації українською мовою. До слова, зараз залишається невідомим, чи допомагає Дан Балан українській армії.

Де зараз і чим займається артист

Відповідно до інформації різних ЗМІ, хтось стверджує, що виконавець живе і працює в Туреччині, а хтось певний, що він перебрався до Нью-Йорку.

У соцмережах артист зрідка появляється, тому шанувальникам залишається набратись терпіння і чекати, коли їхній улюбленець анонсує вихід нової пісні чи повідомить про черговий концерт.