Все через проблеми зі здоров'ям. Про це Дорофєєва розповіла в новому інтерв'ю для жіночого журналу ELLE.

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Так, з'ясувалося, що в співачки є проблеми з колінами. Для того, щоб підвищити свою витривалість перед майбутніми виступами, Надя звернулася за допомогою до фахівця з реабілітації.

Фізично готуюся до турів, і такий серйозний підхід у мене вперше. Я почала за півтора місяця до туру ходити на реабілітацію – спеціальні тренування для колін, з якими у мене проблеми. Оскільки в цьому турі я вперше за три роки на підборах, зараз намагаюся зробити все можливе, щоб мої ноги були більш витривалими. Як каже мій реабілітолог, тепер мені треба бути більше спортсменкою,

– поділилася артистка.

Що відомо про осінній тур Наді Дорофєєвої