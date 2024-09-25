Все через проблеми зі здоров'ям. Про це Дорофєєва розповіла в новому інтерв'ю для жіночого журналу ELLE.
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Так, з'ясувалося, що в співачки є проблеми з колінами. Для того, щоб підвищити свою витривалість перед майбутніми виступами, Надя звернулася за допомогою до фахівця з реабілітації.
Фізично готуюся до турів, і такий серйозний підхід у мене вперше. Я почала за півтора місяця до туру ходити на реабілітацію – спеціальні тренування для колін, з якими у мене проблеми. Оскільки в цьому турі я вперше за три роки на підборах, зараз намагаюся зробити все можливе, щоб мої ноги були більш витривалими. Як каже мій реабілітолог, тепер мені треба бути більше спортсменкою,
– поділилася артистка.
Що відомо про осінній тур Наді Дорофєєвої
- Він розпочався 4 вересня у Чернівцях і охопить 21 місто по всій Україні, включаючи Суми, Ужгород, Львів та Одесу.
- Шанувальники почують добірку улюблених хітів, серед яких "Щоб не було", "вотсап", "Кохаю, але не зовсім" та інші.
- Особливістю цього туру є благодійна ініціатива Meet & Greet. Фани, які придбають спеціальний квиток, отримають ексклюзивну можливість: відвідати закритий саундчек перед концертом, особисто познайомитися з Надією та її командою, сфотографуватися та отримати автограф від співачки. Що важливо, 100% коштів від продажу цих квитків буде спрямовано на підтримку Збройних Сил України.