Тепер він проходить реабілітацію. Детальніше про травму та лікування Юрій розповів в інтерв'ю для програми ЖВЛ.
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Зокрема, з'ясувалося, що Горбунов травмувався вдома. Операцію йому провели не одразу через те, що в продюсера було багато роботи.
Це побутова травма. Домашня, банальна побутова травма. Але операцію довелося відкладати, тому що я знімався. От відзнявся і зробили операцію,
– розповів телеведучий.
Він додав, що реабілітація триватиме декілька тижнів.
Реабілітація на ногах, що теж не дуже добре,
– наголосив Юрій.
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Зауважимо, сімейна комедія "Потяг 31 грудня" вийде на екрани 1 січня 2025 року. Фільм розповідає про пригоди українців, які вирушають у святкову подорож потягом "Київ-Львів".
Хто ще з українських зірок нещодавно переніс операцію
- Акторці Анні Саліванчук зробили стоматологічну операцію, під час якої видалили одразу три зуби мудрості. Процедура, що проводилася під загальним наркозом, виявилася досить складною. Актриса розповіла, що вартість операції склала 20 000 гривень.
- Крім того, акторка Любава Грешнова теж днями перенесла офтальмологічну операцію, під час якої їй ввели в око 10-сантиметрову голку. Хірургічне втручання тривало близько години.