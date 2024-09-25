Тепер він проходить реабілітацію. Детальніше про травму та лікування Юрій розповів в інтерв'ю для програми ЖВЛ.

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Зокрема, з'ясувалося, що Горбунов травмувався вдома. Операцію йому провели не одразу через те, що в продюсера було багато роботи.

Це побутова травма. Домашня, банальна побутова травма. Але операцію довелося відкладати, тому що я знімався. От відзнявся і зробили операцію,

– розповів телеведучий.

Він додав, що реабілітація триватиме декілька тижнів.

Реабілітація на ногах, що теж не дуже добре,

– наголосив Юрій.

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Зауважимо, сімейна комедія "Потяг 31 грудня" вийде на екрани 1 січня 2025 року. Фільм розповідає про пригоди українців, які вирушають у святкову подорож потягом "Київ-Львів".

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