Анна Саліванчук розповіла, що їй знадобилась допомога стоматологів. Деталі вона розповіла на особистій сторінці, в інстаграм-сторіз.

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Анна Саліванчук розповіла, що їй видалили три зуби мудрості. Операція проходила під наркозом і була дуже непростою. Акторка зізналась, що заплатила за неї 20 тисяч гривень.

Вчора (23 вересня – Show 24) мені видалили три зуби мудрості під наркозом. Зуби були п'ятикореневі, операція була нелегка. Але все минуло успішно,

– розповіла Анна Саліванчук.

Хірургічне втручання минуло успішно. Вже наступного дня, 24 вересня, Анна Саліванчук показала кадри з кабінету – як вона готувалась до операції та відходила від неї.

Анна Саліванчук перенесла операцію: відео

Раніше Анна Саліванчук назвала причини свого розлучення з народним депутатом Олександром Божком після 8 років шлюбу.

Основною причиною розриву акторка назвала неправильне розставлення пріоритетів у стосунках. Вона найбільшу увагу приділяла дітям, а не собі та чоловіку.