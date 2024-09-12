Як виявилося, хірургічне втручання зірка перенесла три дні тому, проте лише зараз наважилася про це розповісти. На операційному столі Любаві було лячно, бо їй в око встромили 10 сантиметрову голку.

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Це хірургічне втручання тривало годину.

У моє око встромили 10 сантиметрову голку… Зараз все добре, але уявіть, як мені було лячно, враховуючи те, що я – акторка, і очі – мій основний робочий інструмент,

– поділилася Грешнова.

Тепер знаменитість дала шанувальникам важливі поради, які допоможуть їм уникнути схожих проблем.

Ніколи не лізьте до очей брудними руками, навіть якщо здається, що вони чисті. Протирайте руки перед тим, як торкатися обличчя. Не міряйте чужі окуляри й віддавайте перевагу зволожувальним краплям замість тих, що відбілюють. Вже все позаду, але цю годину я буду пам'ятати вічність,

– зазначила Любава.

Любава Грешнова розповіла про перенесену операцію / Скриншот з інстаграм-сторіс

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