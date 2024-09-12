Так, з'ясувалося, що на етапі підготовки команда постали перед несподіваними труднощами. Зараз, за словами Феліксова, якби зробити цей захід ще раз, можна було б оптимізувати витрати, й трохи підняти середню ціну квитка.

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Виявляється, організатори не отримали очікуваного прибутку, бо під час складання попередніх кошторисів покладалися на довоєнний досвід, що призвело до неточних фінансових прогнозів. Крім того, відсутність технічного райдера ускладнила початковий процес планування витрат.

Так, під час підготовки концертів Klavdia Petrivna організатори зіткнулися зі значним збільшенням витрат на технічну підтримку після того, як підрядники перевезли частину свого обладнання до Європи через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Те, що колись коштувало умовно долар, зараз вартувало півтора-два. Це підвищило вартість технічного забезпечення і було досить неочікувано для нас,

– зазначив Феліксов.

До того ж зросли ціни на оренду майданчика та транспортні витрати, порівняно з довоєнним періодом. Попри це організатори не економили на якості шоу. Вони створили декілька яскравих образів для співачки, музикантів і балету, а також залучили знаменитого постановника шоу Арсена Перова. До участі в шоу також були запрошені відомі виконавці, зокрема Артем Пивоваров та Маша Кондратенко.

Зважаючи на фінансові труднощі, Дмитро назвав результат "задовільним".

Погана новина в тому, що будь-яка комерційна діяльність має приносити гроші. Хороша – разом із Nebo Music нам вдалося зробити яскраву подію, яка отримала широкий суспільний резонанс. Зараз у нас є певне стратегічне бачення наступних кроків. Можна вважати, що це була перша важлива сходинка становлення артиста – і ми її взяли,

– підкреслив співзасновник Origin Team.

Нагадаємо, під час другого виступу в "Палаці спорту" Клавдія Петрівна показала справжнє обличчя. Як з'ясувалося, під загадковою маскою ховалася юна артистка з Дрогобича Соломія Опришко, яка днями випустила новий трек зі своїм колегою OSTY. Пісня називається "Не лякай" і збирає тисячі прослуховувань.

Що відомо про вартість квитків на концерти Klavdia Petrivna

З огляду на таємничий образ співачки, яка тривалий час ховала своє обличчя від публіки, перші 1 000 квитків на її довгоочікуваний дебютний сольний виступ були розпродані всього за 22 хвилини, що свідчить про неабиякий попит. Ціни на білети варіювалися від 499 гривень до 7 499 гривень.