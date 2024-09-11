Композиція спричинила такий фурор, що користувачі просто не можуть відірватись від прослуховування. Ба більше, дехто пішов ще далі й уже завірусив чимало відео в тіктоці. Якими роликами можна надихнутись, щоб створити власний оригінальний контент, читайте в матеріалі Show 24.

До теми Наступна зупинка – осінь: а яким літо 2024 було для вас

Хто вже встиг послухати пісню, то зрозумів, що її звучання доволі романтичне та легке. Через це може скластись враження, що трек підходить тільки для відео, які присвячені темі кохання. Але це не так.

Дійсно, якщо у вас десь є у запасі гарні кадри з другою половинкою, то можете сміло їх використовувати.

Якщо хочете зробити акцент на комічності, то використовуйте і цей варіант. До прикладу, хтось створив ролик з контекстом, що вже декілька днів не може відірватись від прослуховування цього треку.

А дехто презентує власне виконання пісні "Не лякай". Ба більше, коментатори зазначають, що їм навіть більше подобаються кавер-версії.

Або ж можна відзняти кадри вечірнього міста чи заходу сонця, додати зверху рядки з пісні й накласти трек. Така простота має особливий шарм і пробуджує бажання переглядати відео знову та знову.

Інтерпретацій може бути безліч, адже все залежить від фантазії. Якщо ви давно були у пошуку оригінального контенту, то ця пісня може стати поштовхом для натхнення та креативу.

OSTY, KLAVDIA PETRIVNA – "Не лякай"

Варто зазначити, що вперше уривок з цього тренду завірусився у мережі, коли ще молоді артисти не були відомі публіці. Ба більше, це одне із тих відео, де Клавдію Петрівну можна було побачити без маски та капелюха.

На дебютних концертах Klavdia Petrivna вперше показала своє обличчя. У кліпі виконавиця також знялась без маски, підтвердивши свою особистість, яка так довго ховалась за пеленою невідомості.

OSTY та Klavdia Petrivna – "Не лякай": дивіться відео онлайн

Пісня та відеоробота справили справжній фурор, адже користувачі залишились у захваті від концепції.

"Як виходитиму заміж, то наш перший танець буде під цю пісню, дякуємо";

"Кліп такий зворушливий… Вітаю вас обох! Продовжуйте далі – тільки вперед і до нових вершин";

"Геніально все ! Виявляться НЕ обов'язково знімати кліпи в купальнику, щоб зайшло і бути в трендах! Прекрасний приклад для молоді! Успіхів! Нехай все вийде!"

Що відомо про Klavdia Petrivna