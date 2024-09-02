Тривалий час увесь український шоубізнес намагався розгадати загадку Klavdia Petrivna. Користувачі ставили питання: а може це декілька різних осіб, а раптом пісні пише штучний інтелект, а хтось навіть вдався до методу дедукції та в голос заявив, що під маскою і капелюхом ховається дівчина, на ім'я Соломія Опришко. Як юній співачці вдалось стати зіркою, чому вона ховала своє обличчя та в чому її феном, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

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Що відомо про Соломію Опришко

Припускають, що виконавиці всього-на-всього лиш 19 чи 20 років, і нещодавно вона закінчила Дрогобицький музичний коледж імені Василя Барвінського. Родом Klavdia Petrivna із села Гірне Стрийського району. До слова, на крайньому концерті дівчина передала зі сцени вітання своїй маленькій Батьківщині.

Коли юна співачка всього лиш мріяти могла про славу, вона викладала в соцмережі уривки своїх пісень із відкритим обличчям.

А коли появився образ Klavdia Petrivna, то уважні слухачі почали знаходити схожість у голосі між невідомою особою та Соломією. Ба більше, дехто навіть зберіг собі архівні кадри публікацій дівчини та вперто доводив, що це саме вона ховається за маскою.

Архівні кадри із Соломією Опришко: дивіться відео онлайн

До слова, одногрупником виконавиці був музикант OSTY, з яким у Клавдії Петрівни є спільний трек "Хто ти".

Klavdia Petrivna та OSTY: дивіться відео онлайн

Що стосується зовнішності, то Соломія невисокого росту з білявим волоссям, щирою усмішкою та блакитними очима. З п'яти років вона проявила неабияку любов до музики, а згодом почала писати власні вірші, які ставали рядками пісень.

Зазначимо, що Klavdia Petrivna офіційно не підтверджувала, що її насправді звати Соломія Опришко, але такі яскраві ознаки точно вказують на те, що здогадки публіки та преси все ж таки правильні.

Як появився образ Klavdia Petrivna

Ми уже згадували, що спочатку дівчина не приховувала свого обличчя. Згодом вона надихнулась романом Володимира Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля", саме там є образ головної героїні Клавдії, й створила собі псевдонім. До слова, це улюблений твір виконавиці.

Музикант OSTY в інтерв'ю виданню "Музвар" ділився, що ідея сховати обличчя це зовсім не піар-хід, а своєрідна перестраховка на випадок того, що Соломія не хоче осоромитись, якщо її ідея "не залетить".

Як Klavdia Petrivna стала популярною і чому видавала себе за іншу співачку

Спершу дівчина активно просувала себе у тіктоці, а її фанбаза потрошки почала рости. Її товариш OSTY, який був підопічним лейблу Nebo Music, посприяв тому, щоб команда запросила виконавицю до себе. Співпраця одразу ж налагодилась, і перші пісні Klavdia Petrivna записала на професійній студії.

Такий хід кардинально вплинув на подальшу кар'єру співачки. Лише на платформі ютуб пісні назбирали десятки мільйонів прослуховувань.

Klavdia Petrivna – Знайди мене: слухати онлайн

А перша леді України, Олена Зеленська, під час промови навіть процитувала рядки з пісні Клавдії "Я щаслива".

Олена Зеленська процитувала рядки з пісні "Я щаслива": дивіться відео онлайн

Одного разу, коли дівчина анонсувала вихід мініальбому, за два дні до його прем'єри хтось незаконно виклав її пісні на стримінгових платформах.

Klavdia Petrivna про крадіжку пісень / Колаж Show 24

Ситуація набула розголосу, а про співачку почали говорити ще більше. Згодом пісні Klavdia Petrivna таки офіційно вийшли на майданчиках.

Попри те, що популярність продовжувала рости, а публіка шаленіла від нових треків, Klavdia Petrivna зовсім не спішила розкривати свою персону. Її ім'я приписували Тіні Кароль, Маші Кондратенко, співачці KOLA, Лілу45, Христині Соловій та багатьом іншим.

Цьогоріч Klavdia Petrivna стала переможницею в номінації "Дебют року" премії "Золота Зоря Лірум". Отримувати нагороду на сцену вийшла співачка Маша Кондратенко. Тоді вона ні підтвердила, ні спростувала інформацію про те, що саме вона ця загадкова особистість українського шоубізу. Згодом Кондратенко лишила аудиторії своєрідні натяки на те, що Klavdia Petrivna це вона.

Такий хід спричинив чималу дискусію в суспільстві. Адже всі одночасно переконувались і в схожості, і у відмінності між двома особами.

У новому кліпі на трек "Їде дах" Klavdia Petrivna та Маша Кондратенко теж зробили цікавий хід. Соломія Опришко з'являється у відео під власним ім'ям, граючи глядачку перед телевізором, але в момент появи Клавдії на екрані, дівчина зникла з кадру.

Однак, напередодні дебютного концерту Клавдії у Києві, Маша Кондратенко розвіяла чутки та розповіла, чому видавала себе за іншу особу. Вона зазначила, що це була спільна авантюра, а зараз вона зберігає інтригу та дає простір для фантазії аудиторії щодо цієї ситуації.

Перший кліп, у якому знялась Klavdia Petrivna, був "Барабан", знятий у колаборації з Артемом Пивоваровим. Ба більше, на одному з концертів співака, виконавиця вперше появилась на сцені, чим спричинила неабиякий фурор. Вона постала в екстравагантному образі, а її обличчя розгледіти було неможливо.

Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna – Барабан (Палац Спорту): дивіться відео онлайн

Після першого виступу перед публікую, цікавість до співачки ще більше зросла. Пізніше зірковий дует разом прийшов на радіо, а Klavdia Petrivna вперше дала коментар.

Згодом знаменитість з'явилась у новому випуску шоу Тіни Кароль "Дім звукозапису", де частково показала своє обличчя. До слова, сама Тіна назвала Клавдію справжнім феноменом, а співачка, своєю чергою, поділилась, що це для неї дещо нове і вона вчиться з цим жити.

Коли Klavdia Petrivna анонсувала дебютний сольний концерт, то квитки розлетілись за лічені дні. Тоді співачка анонсувала і другий виступ – наступного дня, 31 серпня. В анонсі артистка обіцяла "розкрити всі карти".

Два концерти у "Палаці спорту" та зняті маски

В останні літні дні виконавиця спричинила справжній фурор у столиці. Під час першого концерту вона тримала ниточку інтриги, але врешті зняла майже всі прикраси й постала перед публікою в одних окулярах. Тоді вже чимало користувачів знайшли схожість між рисами обличчя Соломії та Клавдії.

На одній сцені з дівчиною виступили Артем Пивоваров, Маша Кондратенко, OSTY та гурт TVORCHI. З усіма ними Klavdia Petrivna має записані спільні пісні.

Що цікаво, Klavdia Petrivna на концерті поділилась роздумами щодо своєї загадковості.

Я читала кожний ваш коментар, і старалася прислухатися абсолютно до всіх. І сталося так, що дуже логічно, я заплуталася. Тому під час поїдання слушних порад від слушних людей, під час глибоких роздумів, я врешті-решт вирішила, критику залишаю критикам, а я піду своєю дорогою. Колись, побачимось в останній раз. А зараз я для вас, а ви для мене тут, без масок, капелюхів і прикрас,

– сказала співачка.

Уже під час другого концерту Клавдія Петрівна вперше показала обличчя "без масок, капелюхів і прикрас".

Шанувальники були вражені, а співачка на повну силу отримувала задоволення від свого виступу. Після цього кроку усі маски остаточно спали, а фани запевнились, що перед ними виступає Соломія Опришко.

Феномен Klavdia Petrivna

Виконавиця використала такий хід, який українська музична індустрія ще не бачила. Юна дівчина зробила ставку на соцмережі, а потім обрала загадкову роль, яка не давала спокійно спати шанувальникам.

Не варто також і применшувати важливість таланту, адже голос Клавдії Петрівни зовсім непересічний, а пісні допомагають слухачам шукати свої сенси.

Чимало людей піддали критиці образ і виконання співачки на концерті. Мовляв, стиль підібрали невдалий, а голос у живу міг би бути кращий. Однак інша частина впевнено відстояла кордони Klavdia Petrivna. Вони зробили акцент на тому, що в такий юний вік дівчині вдалось зібрати два "Палаци спорту" ще й на дебютні концерти.

Сьогодні Клавдії Петрівні чи Соломії Опришки потрібно вчитись жити із впізнаваністю та продовжувати вражати аудиторію. Певні, що співачка має не один козир у рукаві, який не дасть підкосити її славу.