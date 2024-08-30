Вона зізналася, що цьому "передувала цікава історія". Виявляється, що Кондратенко добре дружить з Klavdia Petrivna.

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Маша поділилася, що вони з подругою придумали авантюру на початку кар'єри Клавдії, проте поки виконавиця вирішила не розкривати всіх подробиць.

Це наша з Клавдією Петрівною таємниця, наша спільна авантюра. Їй передувала цікава історія, що сталася, якраз коли ми подружилися. Ми спільно знайшли класний творчий конект і, гадаю, за декілька років я захочу розповісти про це в усіх деталях. Але поки що ми зберігаємо інтригу й даємо простір для фантазії аудиторії,

– зазначила артистка.

Нагадаємо, 8 серпня Klavdia Petrivna та Маша Кондратенко представили спільну пісню та кліп під назвою "Їде дах". Глядачі помітили появу Соломії Опришко у кліпі, що наштовхнуло багатьох на думку, що саме вона може бути інкогніто-виконавицею.