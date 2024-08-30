Радісну звістку подружжя повідомило у своїх соцмережах. Відомо, що зірки вирішили одружитися через після публічного підтвердження стосунків.

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Анастасія опублікувала фото, на яких постала разом з Костянтином. Дівчина обрала для себе білу весільну сукню, а її чоловік – вишиванку та чорні штани. Подружжя показало свідоцтво про шлюб та похизувалося обручками на пальцях. Нестеренко і Темляк розписалися у Харкові та зворушили першими сімейними світлинами у новому статусі.

Кохаю. Дай Боже нам мудрості, взаєморозуміння і щасливого, світлого майбутнього,

– поділилися актори.

Шанувальники вже привітали зірок з новим етапом в їхньому житті. Прихильники побажали Анастасії та Костянтину щастя й кохання.

"Які ж ви гарненькі. Щастя вам, любові, сил, терпіння, щастя та мирного неба над головою";

"Вітаю! Будьте завжди щасливі та закохані. Несіть любов та ніжність одне до одного крізь роки!";

"Щасливі талановиті та прекрасні! Нехай так буде завжди в коханні та злагоді";

"Вітаю. Яка чудова пара. Бажаю море любові вам та сто років щасливо і радісно прожити разом".

Нагадаємо, днями зірка серіалу "Голова" Дмитро Гирявець одружився з дівчиною Іриною. Чоловік освідчився коханій у квітні 2024 року, але пара вирішила провести свято в День Незалежності України.