Чоловік освідчився своїй коханій у квітні 2024 року. Дівчина не є відомою особистістю, тому уникає публічності.

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За словами Дмитра, організацією свята займалася його обраниця, оскільки він перебував на знімальних майданчиках. На весіллі завітали лише рідні та друзі пари, серед яких були також присутніми зіркові колеги актора.

До речі, людей прийшло небагато, десь 15. Але було дуже тепло та щасливо. Це неймовірний кайф! Я не знав, що весілля може проходити саме так і з таким задоволенням. Радий, що пережив це. Сподіваюся, що це було вперше і востаннє у моєму житті,

– поділився Гирявець.



Дмитро Гирявець з коханою / Фото пресслужби

Що цікаво, подружжя поки не планує медовий місяць, оскільки має щільний графік роботи. Втім, пара наразі займається покращенням фінансового стану, бо вже починає думати про дітей.

Існує чітке розуміння про фінансову відповідальність за малечу, тому активно працюємо над цим. Але готовність є давно. Скажу по секрету: якби Іра зараз була вагітна, я був би дуже щасливий!

– повідомив Дмитро.



Горовець з гостями весілля / Фото пресслужби

Нагадаємо, днями Аїда Ніколайчук, переможниця третього сезону "Х-Фактора", також вийшла заміж. Її обранцем став голлівудський каскадер Деніело Лосісеро. Пара офіційно зареєструвала свій шлюб в Бербанку, Каліфорнія.