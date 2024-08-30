Уже чимало часу точаться плітки щодо того, хто ховається під загадковим образом. Клавдію Петрівну навіть запитували, чи то не вона Соломія Опришко, але зірка впевнено відповідала, що ні. Однак сьогодні, після виходу на сцену, шанувальники та інсайдери в один голос заявили, що це славнозвісна Соломія Опришко, яка так довго тримала себе в таємниці.

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Цього вечора у Палаці спорту відбувся дебютний концерт співачки. Зал був заповнений повністю, а шанувальники не могли дочекатись, коли на сцену вийде таємнича Klavdia Petrivna. Першу пісню, яку заспівала виконавиця, була "Знайди мене". Вона постала у звичному для себе амплуа: ховалась у тіні, одягнула капелюх і приховала від усіх своє обличчя.

Але пізніше співачка здивувала всіх несподіваним ходом. Фанати змогли побачити її обличчя без маски. Однак Klavdia Petrivna все ж залишила трішки загадковості та не зняла окулярів. Усі переконались в тому, що вона білявка. До слова, дівчина з білим волоссям з'явилась і в останньому кліпі зірки "Їде дах".

KLAVDIA PETRIVNA, МАША КОНДРАТЕНКО — Їде дах: дивіться відео онлайн

Ба більше, Klavdia Petrivna навіть звернулась до публіки та заявила, що заплуталась.

"Я читала кожний ваш коментар, і старалася прислухатися абсолютно до всіх. І сталося так, що дуже логічно, я заплуталася. Тому під час поїдання слушних порад від слушних людей, під час глибоких роздумів, я врешті-решт вирішила, критику залишаю критикам, а я піду своєю дорогою. Колись, побачимось в останній раз. А зараз я для вас, а ви для мене тут, без масок, капелюхів та прикрас", – відверто поділилась Соломія Опришко.

Шанувальники розповіли, що концерт тривав годину і 10 хвилин, а наприкінці співачка навіть розплакалась. На одній сцені з Соломією виступили Артем Пивоваров, Маша Кондратенко та гурт TVORCHI. З усіма ними Klavdia Petrivna має записані спільні пісні.

Зазначимо, що завтра в Палаці спорту зірка виступить із ще одним концертом. Можливо, вона захоче залишить повністю без прикрас.

Нагадаємо, що напередодні концерту українська співачка Маша Кондратенко, яка тривалий час видавала себе за Клавдію Петрівну, розповіла, чому видавала себе за іншу особу. Вона зазначила, що це була спільна авантюра, а зараз вона зберігає інтригу та дає простір для фантазії аудиторії щодо цієї ситуації.