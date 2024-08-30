Цей трек розірвав українські чарти після прем'єри на концертах Артема Пивоварова у квітні цього року. Тепер Артем знову вийшов на сцену Палацу спорту, але цього разу вже як запрошений гість на концерті Klavdia Petrivna.

До теми Klavdia Petrivna зняла маску під час концерту в Палаці спорту: розкрито її справжнє ім'я

На одному з найочікуваніших виступів цього року дует наживо виконав "Барабан", від чого публіка шаленіла. Увесь Палац спорту в унісон співав з артистами та насолоджувався кожним моментом цього вечора.

Хоч загадкова Klavdia Petrivna повністю не показала свого обличчя, але таки зняла маску й підтвердила, що вона – Соломія Опришко, про яку вже давно говорили в мережі.

Klavdia Petrivna стала першою українською артисткою, яка зібрала Палац спорту на дебютному концерті. Квитки розлетілись за лічені дні, тож артистка оголосила додатковий концерт, який відбудеться вже завтра, 31 серпня. Загадкова виконавиця приготувала для фанатів феєричне шоу тривалістю 1 година 10 хвилин. Особливого шарму та атмосфери додавав балет та запрошені гості, серед яких був не лише Артем Пивоваров, але й TVORCHI та Маша Кондратенко.