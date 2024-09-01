З'ясувалося, що під маскою Клавдії Петрівни ховалася юна співачка з Львівської області – Соломія Опришко. Водночас на цьому сюрпризи не закінчилися.

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Klavdia Petrivna показала своє обличчя публіці: дивіться відео

Також шоу зачарувало публіку низкою дуетів. Так, Артем Пивоваров та Клавдія Петрівна наживо виконали трек "Барабан", а Маша Кондратенко з артисткою разом заспівали пісню "Їде дах".

Водночас гурт TVORCHI з Klavdia Petrivna підкорили піснею "Орбіти".

Особливу увагу публіки привернув дует таємничої артистки та молодого виконавця OSTY, які заспівали спільну композицію "Не лякай".

Важливо, що концерт не лише розважав відвідувачів, але й висвітлював нагальні соціальні проблеми. Зокрема, під час виступу Klavdia Petrivna показала плакати "Нас знищують. Кричіть про Глухів" та Free Azov.

Klavdia Petrivna під час свого концерту згадала "Азов" та Глухів / Скриншот з інстаграм-сторіс та фото з сайту "Глухів. City"

Ці два вечори в "Палаці спорту" стали справжнім тріумфом Klavdia Petrivna.