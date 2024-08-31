Show 24 зібрав докази цього. Усе, що наразі відомо про юну співачку і чи справді Соломія Опришко може бути Klavdia Petrivna – дивіться далі в матеріалі.

До теми Зібрала повний "Палац спорту" і показалася без маски: як пройшов перший концерт Klavdia Petrivna

Блогер Богдан Беспалов одним з перших оприлюднив інформацію про те, що за маскою Klavdia Petrivna ховається 18-річна Соломія Опришко з Львівської області.



Соломія Опришко / Фото з телеграм-каналу Богдана Беспалова

Дівчина нібито закінчила Дрогобицький музичний коледж імені Василя Барвінського, а її одногрупником був музикант OSTY, з яким у Клавдії Петрівни є спільний трек "Хто ти".

Соломія невисокого зросту, зі світлим волоссям і блакитними очима.



Соломія Опришко / Фото з телеграм-каналу Богдана Беспалова

Припущення Беспалова підтвердили музичний блогер Макс Нагорняк, який каже, що давно знає Опришко, а також співачки Аліна Гросу та Христина Соловій. І Нагорняк, і Гросу зазначили, що Клавдія Петрівна – це дійсно Соломія, а Соловій додала, що молода артистка родом зі Львова.

Публікуючи кавери та власні треки в тіктоці юна співачка здобула віддану фан-базу та привернула увагу професіоналів індустрії.

У випуску "Дому звукозапису" з Тіною Кароль Klavdia Petrivna розповіла, що займається музикою з п'яти років.

У цьому ж відео інкогніто-співачка вперше частково показала своє обличчя, чим заінтригувала шанувальників. Спостережливі глядачі звернули увагу на схожість між її губами та кольором очей і Соломії, чиї фото поширюють в мережі.

У новому кліпі на трек "Їде дах" Klavdia Petrivna та Маша Кондратенко теж зробили цікавий хід. Соломія Опришко з'являється у відео під власним ім'ям, граючи глядачку перед телевізором, але в момент появи Клавдії на екрані, дівчина зникла з кадру.

Так, хоча особистість Клавдії залишається непідтвердженою офіційно, але все більше доказів вказує на те, що за цим загадковим псевдонімом може ховатися Соломія Опришко.

Незалежно від того, ким насправді є Klavdia Petrivna, вона вже завоювала серця тисяч українських слухачів і стала одним з найяскравіших відкриттів української музичної сцени останніх років.