Під час виступу Klavdia Petrivna зняла маску та вразила фанатів колабораціями з відомими артистами. З цієї нагоди Show24 зібрав детальну інформацію про те, як пройшов дебютний концерт загадкової співачки в Києві.

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Клавдія Петрівна відкрила шоу своїм хітом "Знайди мене", зберігаючи свій фірмовий загадковий образ, оповита тінями, в капелюсі, що приховує її обличчя. Однак глядачі були вражені, коли співачка вирішила зняти маску.

Я читала кожний ваш коментар, і старалася прислухатися абсолютно до всіх. І сталося так, що дуже логічно, я заплуталася. Тому під час поїдання слушних порад від слушних людей, під час глибоких роздумів, я врешті-решт вирішила, критику залишаю критикам, а я піду своєю дорогою. Колись, побачимось в останній раз. А зараз я для вас, а ви для мене тут, без масок, капелюхів і прикрас,

– сказала знаменитість.

Однак вона вирішила не знімати окуляри та перуку, щоб залишити інтригу.

Шоу відзначилося низкою яскравих дуетів. Артем Пивоваров з Klavdia Petrivna запалили публіку своїм виконанням треку "Барабан", а з Машею Кондратенко виконавиця заспівала "Їде дах".

Водночас гурт TVORCHI та Клавдія Петрівни виконали спільний хіт "Орбіти".

Особливим сюрпризом став ексклюзивний виступ з OSTY, з яким виконавиця представила новий трек "Не лякай", що скоро з'явиться на стримінгових платформах.

Також на концерті Klavdia Petrivna згадала про військовополонених азовців. На сцені з'явився плакат Free Azov. Як згадували в мережі відвідувачі, це відбулося двічі.



Klavdia Petrivna згадала про "Азов" на концерті / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, артистка просто на сцені підняла плакат своєї фанатки з написом "Нас знищують. Кричіть про Глухів".



Клавдія Петрівна згадала про Глухів на своєму концерті / Фото з сайту "Глухів. City"

Що цікаво, наприкінці виступу в київському "Палаці спорту" виконавиця викинула букети глядачам зі сцени в зал.

Після концерту соціальні мережі вибухнули хвилею позитивних відгуків від фанів Klavdia Petrivna.

"Це було дуже круто. Ви неймовірна";

"Наша мила дівчинко, удачі тобі в житті, дякуємо за твою творчість";

"Клавдіє, пишаюсь тобою! Передивляюся відео зараз, ти неймовірна";

"Дуже сподобався концерт";

"Це був неймовірний концерт. Просто обожнюю кожну пісню. Емоції переповнюють".

Виконавиця теж поділилася своїми враженнями після виступу.

Інтелігенціє, я досі не можу прийти в себе,

– написала співачка.

Зауважимо, що концерт відвідали українські зірки. Серед них – MELOVIN, Даша Квіткова, Раміна та Анатолій Анатоліч, які теж відкрито висловлювали своє захоплення виступом.

Українські зірки відвідали концерт Klavdia Petrivna / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, з огляду на те, що квитки на перший сольний концерт Klavdia Petrivna були розпродані всього за 9 днів, артистка вирішила провести додатковий виступ у "Палаці спорту". Другий концерт відбудеться вже 31 серпня.