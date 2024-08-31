Під час виступу Klavdia Petrivna зняла маску та вразила фанатів колабораціями з відомими артистами. З цієї нагоди Show24 зібрав детальну інформацію про те, як пройшов дебютний концерт загадкової співачки в Києві.
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Клавдія Петрівна відкрила шоу своїм хітом "Знайди мене", зберігаючи свій фірмовий загадковий образ, оповита тінями, в капелюсі, що приховує її обличчя. Однак глядачі були вражені, коли співачка вирішила зняти маску.
Я читала кожний ваш коментар, і старалася прислухатися абсолютно до всіх. І сталося так, що дуже логічно, я заплуталася. Тому під час поїдання слушних порад від слушних людей, під час глибоких роздумів, я врешті-решт вирішила, критику залишаю критикам, а я піду своєю дорогою. Колись, побачимось в останній раз. А зараз я для вас, а ви для мене тут, без масок, капелюхів і прикрас,
– сказала знаменитість.
Однак вона вирішила не знімати окуляри та перуку, щоб залишити інтригу.
Шоу відзначилося низкою яскравих дуетів. Артем Пивоваров з Klavdia Petrivna запалили публіку своїм виконанням треку "Барабан", а з Машею Кондратенко виконавиця заспівала "Їде дах".
Водночас гурт TVORCHI та Клавдія Петрівни виконали спільний хіт "Орбіти".
Особливим сюрпризом став ексклюзивний виступ з OSTY, з яким виконавиця представила новий трек "Не лякай", що скоро з'явиться на стримінгових платформах.
Також на концерті Klavdia Petrivna згадала про військовополонених азовців. На сцені з'явився плакат Free Azov. Як згадували в мережі відвідувачі, це відбулося двічі.
Klavdia Petrivna згадала про "Азов" на концерті / Скриншот з інстаграм-сторіс
Крім того, артистка просто на сцені підняла плакат своєї фанатки з написом "Нас знищують. Кричіть про Глухів".
Клавдія Петрівна згадала про Глухів на своєму концерті / Фото з сайту "Глухів. City"
Що цікаво, наприкінці виступу в київському "Палаці спорту" виконавиця викинула букети глядачам зі сцени в зал.
Після концерту соціальні мережі вибухнули хвилею позитивних відгуків від фанів Klavdia Petrivna.
- "Це було дуже круто. Ви неймовірна";
- "Наша мила дівчинко, удачі тобі в житті, дякуємо за твою творчість";
- "Клавдіє, пишаюсь тобою! Передивляюся відео зараз, ти неймовірна";
- "Дуже сподобався концерт";
- "Це був неймовірний концерт. Просто обожнюю кожну пісню. Емоції переповнюють".
Виконавиця теж поділилася своїми враженнями після виступу.
Інтелігенціє, я досі не можу прийти в себе,
– написала співачка.
Зауважимо, що концерт відвідали українські зірки. Серед них – MELOVIN, Даша Квіткова, Раміна та Анатолій Анатоліч, які теж відкрито висловлювали своє захоплення виступом.
Українські зірки відвідали концерт Klavdia Petrivna / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Нагадаємо, з огляду на те, що квитки на перший сольний концерт Klavdia Petrivna були розпродані всього за 9 днів, артистка вирішила провести додатковий виступ у "Палаці спорту". Другий концерт відбудеться вже 31 серпня.