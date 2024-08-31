Так, інкогніто-виконавицею виявилася Соломія Опришко. Артистка вже навіть виставила відео зі своїм обличчям на офіційних сторінках Klavdia Petrivna у соцмережах.

До теми Від тіктоку до "Палацу спорту": що відомо про Соломію Опришко, яку всі вважають Klavdia Petrivna

У ролику можна побачити дівчину з білявим волоссям у світлому костюмі зі стразами. Вона має коротке хвилясте волосся та яскравий макіяж зі стрілками й акцентними червоними губами.

Що відомо про Соломію Опришко

З огляду на те, що слухачі вже тривалий час намагались розкрити особистість Klavdia Petrivna, більшість здогадувались, що під загадковою маскою ховалася Соломія Опришко – юна співачка з Львівщини. Відомо, що вона закінчила Дрогобицький музичний коледж імені Василя Барвінського, а її одногрупником був музикант OSTY, з яким у Клавдії Петрівни є спільний трек "Хто ти". На початку своєї кар'єри артистка записувала кавери у тікток, що й допомогло їй зібрати активну фан-базу, а зараз вона виступає у "Палаці спорту", де збирає аншлаги.