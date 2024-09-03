Спочатку були здогадки, що, можливо, це таки справжнє ім'я виконавиці. А хтось був впевнений, що Петрівна – це істинне по батькові співачки. Згодом усі чутки розвіялись, адже вияснилось, що Klavdia Petrivna надихнулась романом Володимира Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля". Крім того, що це улюблений твір Соломії, так там ще й присутній образ Клавдії, який став частиною таємничої співачки, пише Show24.

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Зазначимо, що роман українського письменника Володимира Винниченка датований 1916 роком. Твір вважається одним із ключових у творчості діяча, адже там він розкрив ідеї "нової сім'ї" та "нової моралі".

"Записки кирпатого Мефістофеля" спершу надрукували в альманаху "Земля", а потім у журналах "Промінь" і "Літературно-науковий вісник". Він одразу ж набув великої популярності, адже люди відчайдушно хотіли надихнутись головним героєм твору та віднайти новий рецепт життя, цінностей, родини, поглядів тощо.

Володимир Винниченко "Записки кирпатого Мефістофеля" / Фото "Лабораторія"

У романі є чимало героїв, серед яких – Клавдія. Вона – одинока матір, з якою Михайлюк (головний герой), намагався побудувати стосунки та вважав такий крок благодійністю. У результаті виявилось, що Михайлюк і сам заплутався у всій цій історії.

Чимало дослідників творчості письменника вказують на те, що у творі присутні автобіографічні риси. До прикладу, Біла Шапочка схожа на його дружину, а образ Клавдії – це жінка, яка колись була в житті автора. Вона німкеня, на ім'я Люся, й у реальності була його коханкою. За деякий час жінка завагітніла від Винниченка, народила хлопчика, але згодом дитина померла.

Попри те, що життя головної героїні виявилось доволі непросте, українська співачка все ж таки надихнулась нею. Мабуть, її вразила стійкість і мужність Клавдії, яка тримала удар долі. А сам роман, завдяки своєму "свіжому погляду" на той час, став для Klavdia Petrivna знаком того, що суспільство потребує чогось нового та креативного. Можливо, за якийсь час виконавиця розкаже своє бачення образу Клавдії та пояснить, чому цей роман залишив такий слід у її творчості.